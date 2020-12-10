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Российская газета

"Из сетки не выбраться": NI оценил российский способ перехвата дронов

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Беспрецедентной инновацией назвал испытываемый в России способ борьбы с беспилотниками редактор журнала The National Interest Крис Осборн. Речь о дроне-перехватчике, стреляющем сетью из так называемых сеткометов.

Аппарат, отмечает автор, предназначен для дополнения других средств защиты от БПЛА. Его цель - не уничтожить дрон противника, а поймать его, выстрелив специальной сеткой, размещаемой в грузовом отсеке.

- Размер и поверхностное натяжение сети позволяют захватить и удерживать объект. При этом сила натяжения регулируется, автоматически изменяя длину лески, которая протянута по периметру рамы, - приводит Осборн цитату из описания устройства в отечественных СМИ.

Такой способ борьбы с дронами, по мнению эксперта, дает хорошую возможность для разведывательных действий - неповрежденный БПЛА могут тщательно изучить специалисты.

Кроме того, перехватчик может быть эффективным в определенной тактической ситуации, например, при отсутствии возможности задействовать средства радиоэлектронной борьбы.

- Подобный подход является полезным и при противодействии беспилотникам в городах и других населенных пунктах, где взрывоопасные обломки могут нанести непреднамеренный ущерб, - добавил Осборн.

Он также отметил, что в Соединенных Штатах о таком способе перехвата дронов не задумывались.

Там сосредоточены только на технологиях по электронной защите БПЛА от средств противодействия. Использование сети при условии постоянного совершенствования каналов связи и управления служит новой оборонительной возможностью.

Судя по всему, Крис Осборн оценил аппарат "Карнивора", который в настоящее время проходит летные испытания. Малый ударный беспилотник массой 40 килограммов может взлетать с неподготовленных площадок и находится в воздухе до 15 часов. Максимальная скорость полета достигает 150 километров в час. БПЛА способен обходить средства электронного подавления и выполнять полеты без спутниковой навигации.

Как писала "РГ", помимо сеткометов "Карнивора" вооружается осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми авиабомбами малого калибра.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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