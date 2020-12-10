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Газета.ru

Чем заняться на Луне: в NASA сформулировали научные цели экспедиции

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Источник изображения: gazeta.ru

В NASA утвердили список научных задач для высадки на Луну

Американским астронавтам будет, чем заняться на Луне. В NASA рассказали о списке научных целей, и усомнились, что все удастся реализовать.

Американское аэрокосмическое агентство NASA наконец озаботилось вопросом о том, какими научными задачами будут заниматься на Луне члены миссии «Артемида». Накануне NASA опубликовало 188-страничных доклад, в котором не только привело первоочередные задачи миссии, но подчеркнуло ряд несоответствий между поставленными целями и техническими возможностями миссии.

Доклад подготовлен специально созданной командой специалистов и включает семь основных научных задач миссии, практическая реализация которой начнется не ранее 2024 года с высадки астронавтов в южной полярной области Луны.

В основном в нем речь идет о сборе интересных образцов и разворачивании на поверхности спутника научных инструментов.

«Доклад представляет собой всеобъемлющий план для «Артемиды», который требует баланса между исследованиями, включающими доставку лунных образцов, полевые исследования на поверхности и размещение на ней приборов», - пояснил Рене Вебер, ведущий специалист Космического центра имени Маршалла, глава научной группы.

Противоречия же, по словам авторов доклада, связаны с техническими возможностями спускаемого аппарата. Дело в том, что в требованиях к программе Human Landing System (HLS) оговорено, что спускаемый аппарат должен доставить на поверхность минимум сто килограммов оборудования, в том числе возвращаемые контейнеры, камеры и другие инструменты, и этого груза может быть не достаточно.

«Существующие лимиты на массу для доставки инструментов и нагрузки на лунную поверхность недостаточны для выполнения всего спектра научных целей, выделенных заинтересованной стороной», - говорится в докладе. В нем же предлагается NASA поддержать создание инструментов для выполнения заявленных целей.

Еще один вопрос связан с мобильностью экипажа на Луне. В NASA не планируют использовать в первой высадке астронавтов лунный ровер, ограничив прогулки астронавтов вблизи посадочного модуля. «Мобильность на лунной поверхности - ключевой фактор для эффективности научных исследований , приведенных в этом докладе», - говорится в документе. В нем же ученые предлагают разместить в составе миссии негерметичный ровер.

Еще одно ограничение связано с тем, сколько лунного материала смогут увезти астронавты. В целях, указанных NASA, значится не менее 35 кг, но желательно 100. В докладе приводятся два наиболее исполнимых сценария сбора вещества, один предполагает доставку 25 кг, второй - 83.

По словам Вебера, эти варианты разработаны с учетом пока неизвестных возможностей посадочных модулей, разрабатываемых компаниями Blue Origin, Dynetics and SpaceX.

В отчете не указывается точное место прилунения, поскольку оно зависит от ряда факторов, таких, как возможности посадочной системы и дата предполагаемого запуска, которая до сих пор не известна.

«Мы работаем над этим выбором», - заявил Кен Боуэрсокс, заместителя администратора NASA по пилотируемым программам.

«После десятилетий межпланетных космических исследований с использованием только роботов, добавление участия человека на Луне поможет в более тонких исследованиях, которые не могут сделать машины», - заявила Сара Нобл из NASA.

Первая высадка по программе «Артемида» намечена конец 2024 года, чтобы выполнить дедлайн, поставленный администрацией Трампа в начале 2019 года. В настоящее время в научных кругах США царит сомнение по поводу выполнимости этой задачи.

В сентябре Американское космическое агентство NASA обратилось к ученым с просьбой поучаствовать в разработке научных задач, которые американские астронавты могли бы решать в ходе первой за несколько десятилетий высадки на Луне.

Для формирования научной программы миссии NASA обратилось к ученым с просьбой прислать короткие, не больше двух страниц, научные предложения по задачам, которые астронавты могли бы выполнять в месте прилунения. Прислать их необходимо было не позднее 8 сентября текущего года, предварительно ознакомившись с техническими характеристиками миссии.

Присланные предложения должны были помочь специальной команде, которая формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана «разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD».

«Мы хотим быть уверены, что у нас есть наука, готовая к работе», - заявила Лори Глейз, руководитель департамента планетарных исследований NASA. По ее словам, руководство NASA должно быть уверено, что к началу осуществления миссии астронавты пройдут необходимые научные тренировки на Земле и будут иметь все необходимые инструменты для работы на поверхности Луны. «У них будет все необходимое, чтобы заниматься наукой на поверхности», - добавила она.


Николай Городецкий

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Страны
США
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Blue Origin
NASA
SpaceX
Проекты
Луна
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