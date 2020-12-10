Чем заняться на Луне: в NASA сформулировали научные цели экспедиции

В NASA утвердили список научных задач для высадки на Луну
Американским астронавтам будет, чем заняться на Луне. В NASA рассказали о списке научных целей, и усомнились, что все удастся реализовать.
Американское аэрокосмическое агентство NASA наконец озаботилось вопросом о том, какими научными задачами будут заниматься на Луне члены миссии «Артемида». Накануне NASA опубликовало 188-страничных доклад, в котором не только привело первоочередные задачи миссии, но подчеркнуло ряд несоответствий между поставленными целями и техническими возможностями миссии.
Доклад подготовлен специально созданной командой специалистов и включает семь основных научных задач миссии, практическая реализация которой начнется не ранее 2024 года с высадки астронавтов в южной полярной области Луны.
«Доклад представляет собой всеобъемлющий план для «Артемиды», который требует баланса между исследованиями, включающими доставку лунных образцов, полевые исследования на поверхности и размещение на ней приборов», - пояснил Рене Вебер, ведущий специалист Космического центра имени Маршалла, глава научной группы.
Противоречия же, по словам авторов доклада, связаны с техническими возможностями спускаемого аппарата. Дело в том, что в требованиях к программе Human Landing System (HLS) оговорено, что спускаемый аппарат должен доставить на поверхность минимум сто килограммов оборудования, в том числе возвращаемые контейнеры, камеры и другие инструменты, и этого груза может быть не достаточно.
Еще один вопрос связан с мобильностью экипажа на Луне. В NASA не планируют использовать в первой высадке астронавтов лунный ровер, ограничив прогулки астронавтов вблизи посадочного модуля. «Мобильность на лунной поверхности - ключевой фактор для эффективности научных исследований , приведенных в этом докладе», - говорится в документе. В нем же ученые предлагают разместить в составе миссии негерметичный ровер.
Еще одно ограничение связано с тем, сколько лунного материала смогут увезти астронавты. В целях, указанных NASA, значится не менее 35 кг, но желательно 100. В докладе приводятся два наиболее исполнимых сценария сбора вещества, один предполагает доставку 25 кг, второй - 83.
В отчете не указывается точное место прилунения, поскольку оно зависит от ряда факторов, таких, как возможности посадочной системы и дата предполагаемого запуска, которая до сих пор не известна.
«Мы работаем над этим выбором», - заявил Кен Боуэрсокс, заместителя администратора NASA по пилотируемым программам.
«После десятилетий межпланетных космических исследований с использованием только роботов, добавление участия человека на Луне поможет в более тонких исследованиях, которые не могут сделать машины», - заявила Сара Нобл из NASA.
Первая высадка по программе «Артемида» намечена конец 2024 года, чтобы выполнить дедлайн, поставленный администрацией Трампа в начале 2019 года. В настоящее время в научных кругах США царит сомнение по поводу выполнимости этой задачи.
В сентябре Американское космическое агентство NASA обратилось к ученым с просьбой поучаствовать в разработке научных задач, которые американские астронавты могли бы решать в ходе первой за несколько десятилетий высадки на Луне.
Для формирования научной программы миссии NASA обратилось к ученым с просьбой прислать короткие, не больше двух страниц, научные предложения по задачам, которые астронавты могли бы выполнять в месте прилунения. Прислать их необходимо было не позднее 8 сентября текущего года, предварительно ознакомившись с техническими характеристиками миссии.
Присланные предложения должны были помочь специальной команде, которая формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана «разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD».
«Мы хотим быть уверены, что у нас есть наука, готовая к работе», - заявила Лори Глейз, руководитель департамента планетарных исследований NASA. По ее словам, руководство NASA должно быть уверено, что к началу осуществления миссии астронавты пройдут необходимые научные тренировки на Земле и будут иметь все необходимые инструменты для работы на поверхности Луны. «У них будет все необходимое, чтобы заниматься наукой на поверхности», - добавила она.
Николай Городецкий