Подразделения ВСУ в Донбассе получат средства борьбы с беспилотниками

ЦАМТО, 9 декабря. Подразделения ВСУ в Донбассе в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Очень скоро у наших военных на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БЛА", – заявил Р.Хомчак в интервью информагентству "Армияinform", опубликованному 8 декабря.

Кроме того, по его словам, в 2021 году украинская армия планирует получить береговой ракетный комплекс "Нептун", три американских катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М" и несколько десантно-штурмовых катеров.

Как напоминает "РИА Новости", РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса, отмечает агентство.