Сергей Шойгу оценил уровень заболеваемости COVID-19 в армии

ЦАМТО, 9 декабря. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на четверть ниже, чем по стране. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил РФ.

"Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25% ниже, чем по стране", – сказал министр.

С.Шойгу добавил, что "санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах контролируемая".

Глава военного ведомства напомнил, что по его поручению в марте был создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий.