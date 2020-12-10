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Российская газета

Госиспытания подводной лодки "Казань" завершатся до конца года

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новый атомный подводный крейсер проекта 885М "Казань" закончит государственные испытания к концу нынешнего года. После этого подлодку примут в состав ВМФ России.

Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, "Казань" будет служить в одном из соединений флота.

"РГ" уже писала о том, что подводный ракетоносец передадут ВМФ РФ в декабре 2020 года. Об этом говорил и глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Казань" успешно прошла этапы испытаний в Белом море, поразив цель ракетой "Оникс".

Главком Северного флота Моисеев также добавил, что в 2020 году на вооружение военные моряки уже приняли новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

В Петербурге строится еще один корабль - фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Планируется, что он войдет в состав флота к концу 2021 года.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
955 Борей
СФ
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