Госиспытания подводной лодки "Казань" завершатся до конца года

Новый атомный подводный крейсер проекта 885М "Казань" закончит государственные испытания к концу нынешнего года. После этого подлодку примут в состав ВМФ России.

Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, "Казань" будет служить в одном из соединений флота.

"РГ" уже писала о том, что подводный ракетоносец передадут ВМФ РФ в декабре 2020 года. Об этом говорил и глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Казань" успешно прошла этапы испытаний в Белом море, поразив цель ракетой "Оникс".

Главком Северного флота Моисеев также добавил, что в 2020 году на вооружение военные моряки уже приняли новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

В Петербурге строится еще один корабль - фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Планируется, что он войдет в состав флота к концу 2021 года.

Светлана Цыганкова