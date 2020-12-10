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Российская газета

Стрельбу из нового карабина АКВ-521 впервые показали на видео

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Концерн "Калашников" продолжает работу над своим новым карабином АКВ-521. В свежем видеоролике разработчики продемонстрировали стрельбу из оружия, а также рассказали, какие изменения внесут в прототип в ближайшем будущем.

В частности, стало известно, что рукоятка взведения будет перенесена на левую сторону, а щель в стволе справа закроют для придания конструкции большей жесткости. Также планируется доработать переводчик огня, чтобы им было удобно пользоваться левой рукой. Наконец, оружие получит обновленный приклад - от последней модификации АК-12.

Как уже писала "РГ", конструктивной особенностью АКВ-521 является разделение на верхнюю и нижнюю ствольную коробку, так называемые upper и lower. Сообщалось, что upper будет сменным, соответственно, покупатель при желании сможет иметь несколько стволов под разные калибры либо просто разной длины.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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