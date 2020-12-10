Шойгу оценил эпидемиологическую обстановку в армии

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах России контролируемая. Об этом 9 декабря на совещании с руководящим составом армии заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«По моему поручению в марте 2020 года создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность проводимого комплекса профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий», — напомнил министр. Благодаря мерам специалистов заболеваемость коронавирусной инфекцией военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране, отметил он.

«Получено 14,5 тыс. доз вакцины. Указанный объем распределен в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны Российской Федерации», — продолжил Шойгу. По его словам, для вакцинации на базе военно-медицинских организаций сформировано более 300 бригад медиков. Привито более 8,5 тыс. военнослужащих.

До конца 2020 года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины. «Для оперативного выявления коронавирусной инфекции количество ПЦР-лабораторий начиная с апреля этого года увеличено в 8 раз. При минимально необходимых 5,5 тыс. исследований проводим до 6 тыс. исследований в сутки», — рассказал министр. При этом время получения результатов обследования сокращено с двух суток до четырех-шести часов.

В военных госпиталях в два раза увеличено количество койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Все заболевшие проходят обследования при помощи компьютерных томографов, в круглосуточном режиме работают 59 томографов, которые ежедневно выполняют около 2 тыс. исследований.

Для эвакуации больных с COVID-19 задействовано более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и девять самолетов с медицинскими модулями, отметил Шойгу.

По его словам, во время пандемии эффективность показала телемедицина. Количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в пять раз, подчеркнул глава Минобороны.

На фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» развернут временный центр на 1420 мест, где работает 673 медицинских специалиста Минобороны. Военные медики оказали помощь более 2,7 тыс. пациентам.

В сентябре Шойгу сообщил о нормальном самочувствии после вакцинации от коронавируса. Побочных явлений у министра не было.