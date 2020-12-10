Техобслуживание боевой техники в одном флаконе

Партия контрольно-проверочных машин отправлена в войска в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, «Ростех»).

«В рамках государственного оборонного заказа АО ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию контрольно-проверочных машин КПМ 1И41», - сообщили в пресс-службе УВЗ. КПМ 1И41 предназначена для выполнения операций технического обслуживания, технической и баллистической подготовки комплексов вооружения самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, а также комплекса автоматизированного управления огнем.

«Основное преимущество данной машины в том, что раннее все инструменты диагностики и обслуживания находились в различных местах воинских частей, а для КПМ 1И41 было разработано специальное уникальное оборудование, при проектировании которого учитывались требования и опыт военных и гражданских специалистов», - сообщил начальник отдела средств обеспечения ЦНИИ «Буревестник» Артем Зайцев, чьи слова привели в УВЗ.

Там сообщили, что КПМ 1И41 оборудована всем необходимым для удобства работы и войсковой эксплуатации: системами отопления, кондиционирования, противопожарной безопасности, имеются места для отдыха расчета и размещения табельного имущества.