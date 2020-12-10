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Военно-промышленный курьер

Пентагон закрепляется в Польше

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Соединённых Штатов планирует выделить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше.

Об этом говорится в документе, опубликованном Инженерным корпусом Сухопутных войск США в Европе, с текстом которого ознакомился RT.

«Проект строительства зоны хранения боеприпасов на авиабазе Повидз включает сооружение 54 складов боеприпасов с грунтовой защитной толщей, а также возведение подсобных помещений, эксплуатационных площадок, ограждений, прокладывание рельсовых путей, асфальтирование, проведение инженерных коммуникаций и монтаж вспомогательного оборудования», - уточняется в предварительной документации.

Принять участие в инициативе смогут лишь «соответствующие критериям компании», зарегистрированные в странах НАТО.

Подать заявку на получение финансирования можно будет с 18 декабря - в планируемый день объявления конкурсной процедуры, следует из текста.

В прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны военного блока вложат $260 млн в строительство военных объектов для Вооружённых сил США в Польше.

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Польша
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