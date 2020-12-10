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Беспилотники ОБСЕ военные Украины будут сбивать теперь натовскими ружьями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские военные на Донбассе вскоре получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками.

Такое заявление в интервью информагентству «Армияinform» сделал главком вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. При этом он правда не уточнил, какие именно комплексы РЭБ получит Украина, чьего производства и в каком количестве.

«Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА», - заявил украинский генерал.

По его словам, кроме того, ВМС Украины в 2021 году получат: береговой ракетный комплекс «Нептун», 3 американских патрульных катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М» и несколько десантно-штурмовых катеров. Хомчак сказал, что сейчас армии особо нужно стрелковое оружие, артсистемы, противоракетные комплексы и корабли для ВМС, а также новые БТРы и модернизированные танки.

Отметим, что появление у украинских военных дополнительных средств борьбы с беспилотниками является тревожным сигналом для миссии ОБСЕ на Донбассе, которая использует БПЛА для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Украинская сторона уже неоднократно была замечена в попытках сбивать эти аппараты, чтобы скрыть передислокацию своих войск и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

EADaily сообщало, что главком ВСУ Руслан Хомчак в конце ноября заявил о том, что «не видит» «чисто военного решения» в вопросе «возвращения Донбасса» именно потому, что не верит в военную победу без «серьезных потерь», а также опасается «вмешательства России».

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
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