Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи СК РФ начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. По данным издания "Коммерсантъ", предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 миллионов рублей.
Ранее источник РИА Новости также сообщал, что Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве.