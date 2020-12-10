Росгвардия ответила на сообщения о закупке некачественного обмундирования

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, был расторгнут в 2019 году по инициативе ведомства после внутренней проверки, заявил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные следователи СК РФ начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. По данным издания "Коммерсантъ", предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 миллионов рублей.

"В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", - сказал Грибакин.

Ранее источник РИА Новости также сообщал, что Милейко был задержан по подозрению в мошенничестве.