Ту-160М с двигателем НК-32-02 вошел в список достижений в сфере двигателестроения

Один из четырех первых изготовленнх двигателей НК-32 серии 02 установочной партии в цеху ПАО "Кузнецов" (Самара), 14.03.2018.

Он стал единственным примером российского двигателестроения, включенным в составленный ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology список

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год, составленный ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology и опубликованный в последнем номере издания.

"Российский модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил полет с модернизированными двигателями НК-32-02 3 ноября. Разработанные заново компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа", - говорится в материале.

Ту-160М с двигателем НК-32-02 стал единственным примером российского двигателестроения, включенным в список издания.

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М 3 ноября 2020 года совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова. Полет проходил на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут. В полете проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02. Как отметили тогда в Объединенной авиастроительной корпорации, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Двигатель НК-32-02 разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").

Американский журнал Aviation Week & Space Technology издается с 2016 года и является одним из наиболее авторитетных мировых изданий в области авиации и космоса.