Войти
ЦАМТО

Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

518
0
0
Здание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

ЦАМТО, 9 декабря. Палата представителей конгресса США одобрила военный бюджет, предусматривающий санкции против российских газопроводов, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, ранее Дональд Трамп грозился наложить вето на этот документ. Американского лидера не устраивают некоторые конкретные положения, однако конгресс до сих пор игнорировал угрозы президента.

Согласно 740-миллиардному законопроекту, в частности, планируется расширение санкций против трубопроводов "Северный поток–2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за ЗРС С-400 и другие меры, направленные против Москвы.

Как передает "РИА Новости", документ поддержали более 300 депутатов палаты представителей, то есть более двух третей общего состава в 438 членов. Таким образом, в случае необходимости палата может преодолеть вето Трампа, однако это потребуется сделать еще и сенату, который пока не голосовал по законопроекту.

Трампа не устраивает "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса переименовать военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Сторонники этой меры говорят, что она поможет бороться с расизмом, противники – что это ненужное сведение счетов с американской историей.

Также президент требовал, чтобы в законе закрепили меры ответственности соцсетей и СМИ за публикуемый ими контент. Эти меры относятся не к обороне, а к личным счетам Трампа и социальных сетей. Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент. Трамп обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за публикации, это нарушит сложившуюся в Соединенных Штатах традицию и де-факто может предельно затруднить работу масс-медиа. Конгресс не поддерживает президента в этом вопросе, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
10.12.2020
«Сдерживание России»: что будет в оборонном бюджете США
04.12.2019
В 70-летие НАТО Москва сеет раздор внутри альянса: терроризм — новый враг (Al Araby, Великобритания)
03.12.2019
Семейный скандал: как Турция разругалась с НАТО и причем тут Украина (Апостроф, Украина)
08.04.2019
Страны НАТО приняли в Вашингтоне контрмеры против вызовов со стороны России
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
15.08.2018
Оборонные рекорды: США защитятся от России деньгами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:40
  • 72
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 16:04
  • 98
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование
  • 10.12 11:26
  • 1
Шапошников: Последний маршал России
  • 10.12 11:21
  • 46
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле