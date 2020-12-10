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Российская газета

Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников

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Небольшим беспилотникам сверху видно все, а вот их самих обнаружить в небе и нейтрализовать очень трудно.
Небольшим беспилотникам сверху видно все, а вот их самих обнаружить в небе и нейтрализовать очень трудно.
Источник изображения: Артем Коротаев/ТАСС

Тема нейтрализации ударных беспилотных летательных аппаратов становится приоритетной во всех армиях мира. И хотя ответа на вопрос, как их уничтожать гарантированно, нет, он может лежать на поверхности.

Как оказалось, сбить самый современный боевой самолет и даже крылатую или оперативно-тактическую ракету проще, чем нейтрализовать небольшой беспилотный летательный аппарат. Дело в размерах и, как ни странно, в низкой скорости. Радары ПВО очень часто просто не видят небольшие, но крайне опасные беспилотники. А если и фиксируют, то чем стрелять? Ракетой, которая может стоить миллионы рублей, по аппаратику ценой "пять копеек"?

Проблема своевременного обнаружения беспилотников как-то решается - создаются такие же беспилотники, несущие радары, настроенные на выявление в воздухе самых маленьких и тихоходных объектов. А вот чем уничтожать обнаруженных "трутней"? Пока считается, что самое эффективное - нейтрализовать связь беспилотника с управляющим им оператором. То есть заглушить радиосигнал. Но есть ударные беспилотные аппараты, которые летят по заданной программе и никак не связаны с внешними сигналами. В этом случае дрон можно уничтожить только физически. Создать же дрон-истребитель проблематично, потому что пулеметно-пушечное вооружение на него не поставишь из-за большого веса и мощной отдачи. А ракетное, стоит повторить, дорогое.

Каким образом превратить даже средний по массе беспилотник в эффективный перехватчик, достаточно убедительно предлагает инженер Александр Кузнецов. По его мнению, охотиться на вражеских "трутней" можно с обычной гладкостволкой. Известен их главный недостаток - картечь быстро теряет убойную силу и рассеивается. Основная причина - пороховые газы, которые, вырываясь из ствола, обгоняя рой картечи, создают вокруг нее зону низкого воздушного давления, которая и втягивает в себя относительно легкие снарядики, разрушая их плотное ядро.

Так вот, Кузнецов нашел способ запереть газы в специальном эжекторе, установленном на срезе ствола, на время, достаточное для отлета ударного заряда на "безопасное" расстояние. Проведенные им эксперименты показали, что картечь летит плотным ядром на дальность 200 метров, сохраняя энергию и убойную силу.

Дополнительным эффектом стало уменьшение отдачи. Если такое ружье с эжектором и ленточной подачей боеприпасов установить на дрон, оборудованный радарной и оптико-электронной системами, то он станет идеальным истребителем-перехватчиком ударных беспилотников. Из смертельно жалящих и неуязвимых трутней беспилотники превращаются в малоподвижных уток - легкую добычу умелых охотников.

Что дает реализация изобретения Кузнецова? Возможно, настоящую революцию во всем стрелковом деле. Для сухопутных войск, например, это могут быть скорострельные малокалиберные гладкоствольные пушки, которые выкосят все в радиусе нескольких сот метров потоком картечи. Да и пехотинец получит на вооружение гладкоствольный автомат с почти фантастической по сегодняшним меркам плотностью огня, когда для гарантированного поражения противника даже целиться особо не потребуется.

Возможность использования на дронах в качестве оружия гладкоствольного карабина была подтверждена еще в прошлом году.

Охотничий карабин "Вепрь" 12-го калибра был установлен на беспилотник массой 23 кг и телевизионной системой наведения, который нашел воздушную цель и поразил ее первым выстрелом.


Сергей Птичкин

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