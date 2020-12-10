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Известия.ru

Томские власти назвали дату запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области

Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится 14 декабря. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области.

«По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации «Роскосмос», планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Время пуска ― 14 декабря 08:50 мск», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что части ракеты-носителя могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

28 ноября Рогозин рассказал, что ракета полностью готова и что ее запуск состоится в декабре. Отмечалось, что это будет второй старт «Ангары-А5» в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков.

В октябре сообщалось, что запуск «Ангары» с космодрома Плесецк запланирован на 28 ноября. Позднее его перенесли из-за замечания во время испытаний на стартовом комплексе.

17 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» провели в 2014 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Шойгу Сергей
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Плесецк
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5 комментариев
№1
10.12.2020 07:25
А в связи с чем Байкалам так ресурс ограничен ("10 пусков, с доведением до 25-30") ?
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№2
10.12.2020 08:14
У байкала 18т сухой / 130т стартовой ~ 14%.
У первой ступени фалькона сухая 26т / стартовую 422т ~ 6%.

Летающее ведро раза в два эффективней по массе вышло.
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№3
10.12.2020 08:45
удивлен, что информацию о запуске ракеты журналистам даёт глава одного из районов Томской области...
Это он что, у Рогозина хлеб отбирает?

Решил загуглить сайт космодрома Плесецк: http://www.plesetzk.ru/

Блииин, где тут смайл с кровоточащими глазами? Они где дизайнера откопали?


Цитата, Викторович сообщ. №2
У первой ступени фалькона сухая 26т / стартовую 422т ~ 6%.

фалькону на обратную дорогу ещё бенз нужен. Наверное в этом причина.
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№4
10.12.2020 09:17
Цитата, VK сообщ. №3
фалькону на обратную дорогу ещё бенз нужен. Наверное в этом причина

Грубо прикинуть можно.
30 тонн, падают в атмосфере ну пусть 250м/с (беру все по максимуму)
Ек = 3е4 * 2.5е2 * 2.5е2 * 0.5 = 9.4е8 Дж
Энергоемкость, грубо (2 массы кислорода + 1 масса керосина) 15е6 Дж/кг
Идеальный тормозной прожиг:
9.4e8 / 15e6 = 62 кг.
С учетом КПД и маневров - ну пускай 600кг (400 кислорода и 200 керосина)
Да даже пара тонн ничего радикально не меняет.
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№5
10.12.2020 09:27
---HCH--- + 1.5O2 ---> H2O + CO2
~ 14 : 48 да помножить на альфу примерно 0.85-0.90
Правильнее было взять 2.5 массы кислорода на массу керосина, ну добавьте к массам по 15%, порядок цифр останется тем же.
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