Томские власти назвали дату запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится 14 декабря. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области.

«По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации «Роскосмос», планируется запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Время пуска ― 14 декабря 08:50 мск», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что части ракеты-носителя могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

28 ноября Рогозин рассказал, что ракета полностью готова и что ее запуск состоится в декабре. Отмечалось, что это будет второй старт «Ангары-А5» в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков.

В октябре сообщалось, что запуск «Ангары» с космодрома Плесецк запланирован на 28 ноября. Позднее его перенесли из-за замечания во время испытаний на стартовом комплексе.

17 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» провели в 2014 году.