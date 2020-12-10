США выделят $100 млн на постройку объектов на авиабазе в Польше

Пентагон намерен выделить до $100 млн на обустройство зоны хранения боеприпасов на территории авиабазы в Польше. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает RT со ссылкой на документ Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.

Отмечается, что на польской базе Повидз планируется соорудить 54 склада боеприпасов с грунтовой защитной толщей, а также ряд подсобных помещений, эксплуатационных площадок, ограждений, проложить рельсовые пути, провести инженерные коммуникации и монтаж вспомогательного оборудования.

Конкурс на выполнение работ будет объявлен 18 декабря. Участие в них смогут принять только зарегистрированные в странах НАТО и «соответствующие критериям» компании.

15 августа Польша и США подписали договор об активизации военного сотрудничества. Документ подписали госсекретарь США Майк Помпео и глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Церемония состоялась в президентском дворце в присутствии польского лидера Анджея Дуды.

По договору, 1 тыс. американских военных будут переброшены из Германии в Польшу, где в настоящий момент находится около 4,5 тыс. военных США.