Китай достиг мирового квантового превосходства

Группа китайских ученых разработала самый мощный квантовый компьютер в мире, достигнув квантового превосходства. Он способен выполнять отдельно взятую задачу в 100 триллионов раз быстрее, чем лучшие суперкомпьютеры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи Китайского университета науки и технологий в Хэфэе сообщили, что их квантовый компьютер под названием «Цзючжан» (Jiuzhang) в 10 миллиардов раз быстрее, чем у Google. В 2019 году Google заявила, что построила первую в мире машину для квантовых вычислений, которая превзошла лучшие суперкомпьютеры мира.

В то время как классические компьютеры выполняют вычисления с использованием битов, которые могут принимать одно из двух состояний (1 или 0), квантовые биты (кубиты) могут существовать в суперпозиции двух состояний, что позволяет им проводить вычисления быстрее, чем классические компьютеры.

В основе устройства Sycamore, созданного Google, лежат чипы со сверхпроводниками, а в «Цзючжан» применены оптические схемы. Для тестирования машины была использована задача гауссова отбора проб бозонов или бозонного сэмплинга (англ. Gaussian boson sampling), при которой вычисляется распределение вероятностей выходного состояния фотонов при рассеянии интерферометром.

Время вычисления результат для каждого эксперимента составило около 200 секунд, в то время как самому быстрому китайскому суперкомпьютеру TaihuLight потребовалось бы 2,5 миллиарда лет. Однако пока «Цзючжан» является узкоспециализированным, и может применяться только для бозонного сэмплинга.