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В США признали «ужасное» состояние своих ледоколов

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Источник изображения: Фото: Reuters

Американский публицист Брэндон Уоллс (Brandon Walls) признал состояние американских ледоколов «ужасным» и заявил, что будущее Ледокольного флота США «не дает надежду на перемены». Об этом он написал в статье для National Interest.

Журналист рассказал, что на вооружении американской Береговой охраны стоят два корабля: ледокол Healy, который прервал запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту, и последний оставшийся на ходу ледокол «Полярная звезда», который ввели в эксплуатацию в 1970-х годах.

Уоллс, отметил, что по сравнению с российским флотом, который насчитает 40 таких судов, США «значительно уступают по своим возможностям». По его мнению, США не справляются с реализацией плана по замене устаревших кораблей и расширению флота в том числе из-за проблем с финансированием.

При этом план предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что все равно не сможет составить конкуренцию российскому флоту, пишет автор. Кроме того, у всех ледоколов будут дизель-электрические силовые установки, в то время как в российском флоте используются по большей части ядерные конструкции.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о разработке самого крупного ледокола в мире. По его словам, при возможности будет создано еще 10 ледоколов. Он добавил, что США обсуждают возможность строительства ледоколов по гораздо более низкой цене, чем раньше.

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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