Гендиректор предприятия – разработчика оружия ORSIS Валерий Новоселов рассказал, что в России разрабатывают аналог пистолета Glock.

Новый пистолет из полимерных материалов в калибре 9х19 по своим техническим характеристикам будет сопоставим с моделями известного бренда, однако стоить будет вдвое дешевле.

«Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации «Глоков» и «Зигзауэров». Предварительное название модели — ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 г без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 9 декабря.

По словам Новоселова, основным преимуществом российской модели станет цена. Если розничная стоимость Glock в России доходит до 200 тыс. рублей без дополнительных аксессуаров, то пистолет ORSIS с такими же характеристиками обойдется в 100 тыс. рублей.

Glock — семейство пистолетов, которые производит австрийская компания Glock GmbH. Пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.

5 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о стрелковом оружии, которое производит предприятие госкорпорации «Златмаш».

Он представил служебный травматический пистолет «Капрал», предназначенный для охранных структур. Пистолет отличается кучностью стрельбы (не более 100 мм) и ее дальностью — 15 м. Благодаря компактности это оружие можно носить скрытно под одеждой.