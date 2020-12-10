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Вестник Мордовии

Один танк был сожжен: новые подробности применения Т-55 в Карабахе

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В материале об использовании азербайджанской стороной в битве за Нагорный Карабах старых советских танков Т-54Б и Т-55 мы упоминали, что пока нет данных о понесенных ими потерях. В настоящее время можно утверждать, что в ходе боев на агдамском направлении потерян, по крайней мере, один Т-55.

По всей видимости, речь идет о боевой машине с бортовым номером 283. Изображение этого танка было продемонстрировано в репортаже Baku TV, где рассказывается о судьбе одного из членов экипажа - 20-летнего танкиста Гейдара Гусейнова. Независимое информационное агентство "Armiya.az" также посвятило ему один из своих материалов.

"Пятьдесят пятый" был подбит, возник сильный пожар, четверо членов экипажа сумели эвакуироваться. У Гусейнова обгорели руки, ноги и лицо. Боец попал в госпиталь. В настоящее время благодаря заботе медицинского персонала о пережитом напоминает лишь перебинтованная рука.

Также обращает на себя внимание, что танк, перед тем как его бросили в бой, был покрыт свежим камуфляжем, а штатные грязевые щитки заменены на новые.

Возможно, позже будут обнародованы другие подробности о применении бронетехники Азербайджана в этой войне.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Азербайджан
Продукция
Т-55
Проекты
Медицина
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