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Интерфакс-АВН

Спецпосланник США: заморозка всех ядерных арсеналов является обязательным условием для продления ДСНВ

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Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что заморозка всех ядерных арсеналов и эффективная проверка выполнения этих условий является важной составляющей для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.

"Когда администрация Барака Обамы вела переговоры о ДСНВ, они знали, что 60% российского арсенала избежит любых ограничений, и Сенат справедливо критиковал их за это", - говорится в опубликованном тексте выступления Биллингсли в Национальном институте публичной политики.

"Кстати, это соотношение неуклонно ухудшалось в течение последнего десятилетия, поскольку размеры и разнообразие ядерного оружия (...) резко возросли. Сегодня у России гораздо больше ядерных боеголовок для систем нестратегической дальности, чем для систем, подсчитанных в рамках ДСНВ, и их число ежегодно растет", - отметил он.

По его словам, Россия якобы создает и модернизирует арсенал из тысяч ядерных боеголовок, которые совершенно не ограничены ДСНВ.

"Именно поэтому эффективная проверка является основополагающим принципом контроля над вооружениями. Соглашение с Россией, которое не может быть проверено, - это не соглашение, это глупость", - сказал спецпредставитель США.

"Мы готовы продлить ДСНВ, но только в том случае, если он будет сопровождаться рамочным соглашением, охватывающим все боеголовки, и разработкой соответствующего ему режима проверки. Учитывая, что Кремль согласился на это, сейчас это минимальный порог для всех будущих сделок по контролю над ядерными вооружениями с Россией. Любая будущая сделка, которая не сможет охватить все боеголовки, должна рассматриваться как полный провал", - заявил он.

Кроме того, добавил Биллингсли, любой будущий договор о контроле над ядерными вооружениями должен быть многосторонним и включать Китай.

"В этом вопросе мы также заручились согласием России, хотя они также требуют включения Великобритании и Франции", - отметил он.

"Это еще один минимальный порог. Любая будущая договоренность о ядерных вооружениях без Китая будет считаться полным провалом", - заключил спецпредставитель президента США.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

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Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Барак Обама
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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