Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели военно-технический эксперимент с задействованием оперативно-тактического ракетного комплекса сухопутных войск "Искандер-М" на центральном морском полигоне в Архангельской области, сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

"В рамках военно-технического эксперимента Сухопутных войск с проведением практических пусков в начале июля на государственном центральном морском полигоне Минобороны РФ в Архангельской области расчёт ракетного комплекса "Искандер-М" ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии ЗВО поразил цель на "отлично", - сказал Журавлев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Командующий не привел деталей эксперимента.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракете 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.