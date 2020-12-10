Войти
Интерфакс-АВН

Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском

724
1
+2
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели военно-технический эксперимент с задействованием оперативно-тактического ракетного комплекса сухопутных войск "Искандер-М" на центральном морском полигоне в Архангельской области, сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

"В рамках военно-технического эксперимента Сухопутных войск с проведением практических пусков в начале июля на государственном центральном морском полигоне Минобороны РФ в Архангельской области расчёт ракетного комплекса "Искандер-М" ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии ЗВО поразил цель на "отлично", - сказал Журавлев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Командующий не привел деталей эксперимента.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракете 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
Похожие новости
27.10.2020
Россия предлагает НАТО мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
08.02.2019
В Минобороны РФ пригласили военного атташе США для вручения ноты по ДРСМД (обобщенная версия)
30.01.2019
"Суперпушка": США создает запрещенное оружие
21.09.2018
Еще полетаем
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
1 комментарий
№1
10.12.2020 12:40
У нас есть оружие, но мы вам о нем не расскажем (с)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:04
  • 98
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:47
  • 71
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование
  • 10.12 11:26
  • 1
Шапошников: Последний маршал России
  • 10.12 11:21
  • 46
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле