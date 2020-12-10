Полетели в гору: новые вертолеты протестируют в Приэльбрусье

Минобороны утвердило программу испытаний перспективных военных вертолетов Ми-28НМ и Ми-26Т2В на больших высотах в Приэльбрусье, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Они будут проводиться до конца года. Полеты в высокогорье — необходимый этап для завершения тестов и начала серийного производства машин по заказам для Воздушно-космических сил (ВКС). По мнению экспертов, это сложный вызов для вертолетов, но он должен улучшить их экспортные перспективы.

Минобороны утвердило программу испытаний перспективных военных вертолетов Ми-28НМ и Ми-26Т2В на больших высотах в Приэльбрусье, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Они будут проводиться до конца года. Полеты в высокогорье — необходимый этап для завершения тестов и начала серийного производства машин по заказам для Воздушно-космических сил (ВКС). По мнению экспертов, это сложный вызов для вертолетов, но он должен улучшить их экспортные перспективы.

Горный полигон

В декабре машины пройдут проверку в Кавказских горах, подтвердили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе. Для этого прототип Ми-28 ОП-1 и Ми-28НМ с бортовым номером 71, а также Ми-26Т2В №157 временно перебазируют в Нальчик. АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» уже заключило договоры (имеются в распоряжении «Известий») на их аэропортовое обслуживание в столице Кабардино-Балкарии стоимостью около 7 млн рублей.

В предыдущие годы там уже тестировали некоторые образцы техники холдинга «Вертолеты России», включая «Ансат» и Ми-171А2. Генеральный директор компании Андрей Богинский пояснял, что результаты испытаний будут важны в переговорах с потенциальными иностранными заказчиками.

Летом 2010 года во время испытательного полета у вершины Эльбруса на отметке 4820 м разбился один из новых армейских Ми-8АМТШ. Такая высота близка к предельной для вертолетов. Для эвакуации обломков спустя год провели уникальную операцию, в ходе которой Ми-26 установил семь мировых рекордов по грузоподъемности в горах.

Первый Ми-28НМ уже прошел обкатку в гористой местности, в том числе в Сирии. Но условия зимнего Приэльбрусья серьезно отличаются из-за большей высоты вершин и холодного климата.

В ноябре Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила о завершении стендовых испытаний двигателя ВК-2500П, который будут устанавливать на Ми-28НМ. По данным разработчика, у машины улучшена система управления.

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Этим летом Андрей Богинский рассказал о планах закончить испытания модернизированных для требований российских военных Ми-26Т2В в первой половине 2021 года, а впоследствии разработать и специальную версию для арктических условий.

— Техника должна пройти испытания в разных природных условиях, температурных и летных режимах. После того как ее успешно протестируют, она получит литеру О или О1. С ней машины можно продавать за рубеж, — пояснил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

По его мнению, оба вертолета имеют высокий экспортный потенциал и пользуются вниманием потенциальных покупателей.

— Алжир и Иордания закупили Ми-26Т2, — сообщил специалист. — В покупке Ми-28НМ заинтересованы страны, которые традиционно приобретают российскую технику, и, возможно, те, у кого есть ранние версии Ми-28Э. Чтобы унифицировать парк и повысить его возможности, они могут взять Ми-28НМ. Этот вертолет постоянно модернизируется. Нынешняя модификация сильно отличается от базовой, но имеет высокую степень преемственности.

Афганский опыт

В горах экипажи вертолетов ожидают серьезные испытания, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Даже для самолетов там непростые условия. Я летал в Афганистане в горах, и это было сложновато, а вертолетам там вообще непросто, — отметил эксперт. — Перепад высот, расселины, с разных сторон идут потоки воздуха. Порывом ветра может бросить на скалы, и среагировать очень тяжело. Из-за этого произошло много катастроф. Еще одна особенность гористой местности — разряженный воздух на больших высотах, что чревато падением подъемной силы.

По словам специалиста, российские пилоты и инженеры получили большой опыт при полетах в горах Афганистана.

— Тогда выяснилось, что двигатели Ми-8 и Ми-24 в горных условиях не тянули, и пришлось их менять на более мощные, — вспоминает Валерий Горбенко. — Кроме того, борта Ми-8 пробивались пулями, поэтому изнутри их обкладывали бронежилетами. По опыту применения вертолетов там были большие доработки машин.

Афганский опыт подстегнул создание модернизированных военных и гражданских вариантов Ми-8. В версии Ми-8МТ его оснастили гораздо более мощными и совершенными силовыми установками ТВ3-117, а Ми-8МТВ получил еще и высотные ТВ3-117ВМ. С ними транспортные машины Миля смогли действовать в горах так же эффективно, как и на равнине. Впоследствии такая характеристика стала важным конкурентным преимуществом и обеспечила им сотни заказов из Китая и Индии.

Из-за действительно уникальных горных характеристик вертолеты Миля приобретали даже США. С 2011 года они закупили для передачи армии и правоохранительным органам Афганистана 63 Ми-17 (экспортная версия Ми-8). После введения санкций против российских производителей вооружений Пентагон начал переоснащать своего союзника на собственные, более дорогие UH-60 Black Hawk. Но генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн в своем отчете 2018 года отмечал, что для перевозки грузов в горных условиях требуется два таких вертолета вместо одного российского. А в некоторые отдаленные уголки страны «Черные ястребы» вообще не были способны доставить солдат и грузы.

Ми-28НМ — современный преемник хорошо зарекомендовавших себя в Афганистане Ми-24. Он уже оснащен мощными двигателями ВК-2500П, которые должны придать ему лучшие характеристики для действий в высокогорье. До конца года ВКС планируют получить первые два вертолета из заказанной оборонным ведомством партии в 98 машин.

Новый и не до конца еще испытанный транспортный вертолет-гигант Ми-26Т2 в 2012 году проиграл тендер, который проводили индийские ВВС, уступив американскому конкуренту CH-47F Chinook. Впоследствии военные и гражданские его версии удалось продать в Алжир, Венесуэлу и Иорданию. С учетом требований российских ВКС был разработан вариант Ми-26Т2В. Руководство «Вертолетов России» заявляло о планах подписать с ВКС контракт на первые 10 машин после завершения государственных испытаний.