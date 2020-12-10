Атомная подлодка "Казань" завершит госиспытания до конца года

Построенный для ВМФ России головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (885М; шифр "Ясень-М") в плавучем доке "Сухона" на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", Северодвинск, 2017 год.

Вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот сейчас активно пополняется кораблями и подводными лодками 4-го поколения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Казань" завершит все государственные испытания до конца года. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"К концу года планируется завершение государственных испытаний атомного подводного крейсера "Казань", который также войдет в состав одного из соединений флота", - сказал он.

Вице-адмирал сообщил, что Северный флот сейчас активно пополняется кораблями и подводными лодками 4-го поколения. "Только в текущем году в боевой строй Северного флота встали новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", - сказал Моисеев.

Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" была заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года, сейчас проходит испытания. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М - ракеты "Калибр-ПЛ" и/ или "Оникс".

Фрегат "Адмирал Головко"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируется принять в состав Северного флота до конца следующего года, сообщил Александр Моисеев.

"В мае нынешнего года на предприятии "Северная верфь" спущен на воду еще один фрегат проекта 22350 - "Адмирал Головко". Ожидается, что до конца 2021 года он войдет в состав флота и станет третьим фрегатом данного проекта", - сказал он.

Он подчеркнул, что это значительно повысит боевые возможности корабельных сил флота и разновидовых группировок.

Сейчас в составе флота несут службу головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и первый серийный - "Адмирал Касатонов". Основное вооружение кораблей - 16 универсальных пусковых установок, способных применять крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Второй серийный фрегат "Адмирал Головко" проходит испытания. В разной степени строительства на Северной верфи в Санкт-Петербурге находятся еще пять фрегатов проекта. Таким образом, на сегодняшний день общее число принятых и строящихся кораблей проекта 22350 достигло восьми.

Танковые подразделения

Танковые подразделения Северного флота (СФ) полностью перевооружены на основные боевые танки (ОБТ) Т-80БВМ, сообщил командующий СФ.

"Танковые подразделения флота уже полностью перевооружены на современные танки Т-80БВМ, адаптированные для эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики", - сказал он.

По его словам, оснащение Вооруженных сил РФ новейшим вооружением, обеспечивающим парирование современных угроз, является одной из главных задач. "Северный флот в данном направлении - не исключение", - подчеркнул командующий.

Танк Т-80БВМ - модернизированная версия ОБТ Т-80БВ. В ходе модернизации у машины улучшены основные боевые качества - огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.