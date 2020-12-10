Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения

На cайте украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express опубликовано небезынтересное интервью заместителя министра обороны Украины по вооружению Александра Миронюка.

Модернизированная 152-мм самоходная гаубица Dana М2, продвигаемая на Украину чешской компанией Excalibur Army (входящей в состав объединения Czechoslovak Group - CSG) (с) Excalibur Army

Заместитель министра обороны [Украины] по вооружению Александр Миронюк специально для "Defense Express" рассказал о главных разработки вооружения, которые вскоре усилят вооруженные силы Украины (ВСУ).

Какая судьба ждет отечественный БПЛА "Сокол-300", какое будущее ОТРК "Сапсан", когда армия получит танки "Оплот", что кроется за шифрами "Краб" и "Триумф", получит армия "Богданы" и чем усилят Воздушные силы и ВМС Украины.

Ответы на эти и другие вопросы в обширном эксклюзивном интервью Defense Express с заместителем министра обороны [Украины] по вооружению Александром Миронюком.

- Начнем с самых интересных для общества оборонных проектов - "Нептун" и "Ольха". Есть заказ на это вооружение и какова их дальнейшая судьба?

- В этом году мы приняли "Нептун" на вооружение, несмотря на то, что у нас не было большого финансового ресурса мы нашли возможности заключить контракт. И в течение 2021 года военно-морские силы [Украины] должны получить первый дивизион.

Относительно "Ольхи". Контракты есть, они выполняются, часть ракет уже находится на базах и арсеналах ВСУ. По "Ольхе-М" заключен контракт на изготовление опытных образцов, которые будут использованы при проведении государственных испытаний. И по их результатам будет принято решение относительно принятия "Ольхи-М" на вооружение . Мы надеемся, что их результат будет положительным.

- Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается, это закупка чешских САУ Dana-M2. Как главные преимущества этой системы и когда они появятся в ВСУ?

- В обществе было много обсуждений по закупке министерством обороны старых образцов вооружений. На сегодня [27 ноября 2020 года - ред.] контракта на закупку Dana-M2 у министерства обороны нет. У нас есть только намерения обеспечить потребности ВСУ современными самоходными гаубицами калибра 152 мм.

Мы подали изменения в государственный оборонный заказ и если они пройдут все процедуры, то до конца года не будет проблемой этот контракт подписать. И уже через шесть месяцев получить первые образцы, которые поступят в украинскую армию.

В общем министерство обороны рассматривает этот вопрос несколько шире, чем просто закупка. Во-первых, это замена старых артсистем. Во-вторых - частичное производство на территории Украины. А далее - полный цикл производства на мощностях отечественных оборонных предприятий.

Почему выбор пал на Dana-M2? Во-первых, это не тот образец САУ, который был принят [на вооружение] во времена Варшавского договора в 1977 году. Это глубокая модернизация , в которой заменено более 80% составных частей.

Этот образец создан в 2018 году и он более адаптирован к современным конфликтам чем Dana-M1 [ред. - модернизированная версия САУ, которая в 2017 году была закуплена Азербайджаном].

Первое, что нужно заменить - это буксируемые орудия Д-20. Потом - САУ 2С3 "Акация", которые сегодня хотя и могут применяться при ведении боевых действий, но нуждаются в замене.

По преимуществам Dana-M2. Во-первых - это единственный калибр, который есть в вооруженных силах [Украины]. Нам не нужно закупать дорогие боеприпасы, пока мы не решили вопрос с производством 155-мм боеприпасов на Украине.

Во-вторых, это подвижность. Скорость колесной Dana-M2 до 100 км/ч. На Украине, которая имеет развитую сеть дорог, мы можем за 10 часов перебрасывать эти системы в любую точку нашей страны. Если мы говорим о буксируемой артиллерии, или САУ на гусеничном ходу, то для этого нужны тягачи и трейлеры, которые не имеют такой скорости передвижения.

- Также приходилось слышать, что Dana-M2 "убьет" отечественную разработку - САУ "Богдана". Мол, были заблокированы испытания и делается ставка на иностранные артсистемы.

- Ни в коем случае поставки Dana-M2 не остановят и не помешают развитию проекта "Богдана" . Это две разные системы, которые нужны вооруженным силам Украины. Их нельзя сравнивать, они дополняют друг друга, а не заменяют или исключают.

Так же, как и с Dana-M2 было очень много сплетен о "Богдане", относительно испытаний и их блокирования. Должен сказать, что проблемы с этой САУ начались в 2018 году и были успешно преодолены в 2020 году благодаря, в первую очередь, министерства обороны.

На сегодня никаких препятствий нет. В ближайшее время "Богдана" выйдет на испытания на полигоны вооруженных сил Украины. Боеприпасы, которые необходимы для проведения предварительных испытаний этого образца уже находятся на складах.

- Существует ли вообще проблема боеприпасов и как она будет решаться?

- Проблема существует, потому что пока у нас нет отечественного замкнутого цикла изготовления боеприпасов. Но этот вопрос надо рассматривать не только с точки зрения министерства обороны, которое их не производит, а выступает их "потребителем". В этом вопросе мы плодотворно сотрудничаем с другими органами государственной власти.

Надо учитывать, что у нас не было калибра 155 мм. И если мы переходим на этот калибр, то мы должны предусмотреть производство этих боеприпасов у нас на Украине. Если же мы не можем это сделать, то нужно создать такую ​​кооперацию между странами ЕС или НАТО, чтобы у нас эта кооперация позволяла из составных частей производить эти снаряды на Украине.

- Когда мы говорим об артиллерии, то говорим о возможности самых артсистем, о боеприпасах к ним. Но в обществе часто забывают об автоматизации управления этими системами. В частности давно не слышали о такой разработке, как "Оболонь-А", которая является "нервной сетью" артиллерии, а также об общей системе автоматизации управления войсками. Defense Express несколько раз освещал их использование во время учений в вооруженных силах Украины. Однако до сих пор в войсках этих систем мы ни разу не увидели.

- На "Оболонь-А" уже есть контракт и мы надеемся, что уже в следующем году мы получим первый комплект для его интеграции в войсках. Мы надеемся, что производитель [ред. - Львовский государственный завод "Лорта"] вовремя выполнит свое обязательство перед украинской армией.

Для обеспечения автоматизации управления всеми войсками есть два пути. Это использовать те системы, которые уже есть в мире. Второй - создавать свои системы управления. Этот путь длиннее, но менее прогнозируемый. До сих пор мы шли этим путем, пытались создать отечественные системы. Однако вы сами сказали, что их в войсках вы их не увидели.

- Если обзорно пройтись по бронетехнике. В частности танки, бронетранспортеры и бронемашины?

- Основным танком ВСУ является и в ближайшие годы будет Т-64. Сейчас идет опытно-конструкторская работа "Краб", которая предусматривает модернизацию танка таким образом, чтобы мы его могли эксплуатировать еще 25 лет. Уже завершен первый этап - разработка конструкторской документации. Как мы надеемся, к концу 2021 или в начале 2022 года мы получим первый опытный образец модернизированного Т-64.

Вооруженные силы Украины настаивают на том, что также необходим [танк] "Оплот". Министерство обороны это решение поддерживает и сейчас проводится опытно-конструкторская работа "Бастион". В рамках которой идет импортозамещение этой машины. Опытный образец надеемся получить в 2023 году.

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" (ХКБМ) имеет все возможности выполнять взятые на себя обязательства перед министерством обороны.

- Сложилось впечатление, что сейчас ХКБМ более склонно к производству, чем к разработке новой бронетехники. Как стало известно Defense Express, на это предприятие также возложена разработка плавающей версии "Дозора-Б" и работы над БТР-4. Что было согласовано во время разговора с ХКБМ?

- Во-первых, министерство обороны не ведет разговоры, а ставит задачу разработчикам и определяет те приоритеты и характеристики с которыми мы хотели бы видеть новое вооружение для ВСУ. Это не просто разговор, это постановка задачи, обсуждения рисков, перманентный диалог между исполнителем и заказчиком.

Что касается БТР-4, то он является перспективным для ВСУ. И по моим взглядам, а также специалистов в вооруженных силах, эта боевая машина будет иметь развитие.

По "Дозору-Б", то в этом году он прошел госиспытания и поставлен на вооружение. В декабре мы ожидаем машину для проведения квалификационных испытаний для проверки перед запуском в серию.

Отмечу, что тактико-техническое задание на "Дозор-Б" от министерства обороны еще в первом варианте предусматривало такую ​​функцию, как преодоление водных преград. Однако в ХКБМ не удосужились выполнить эту задачу. Поэтому мы напомнили разработчикам об этом и сейчас идет опытно-конструкторская работа "Турнир".

Мы понимаем, что на Украине сейчас есть большое количество разработчиков бронеавтомобилей. Но сделать сегодня плавающую машину для них будет несколько сложнее, потому что нет опыта. Возможно определить задачи, потратить год-полтора, но за это время требования уже изменятся.

В то же время машины от других производителей уже успешно эксплуатируются в ВСУ. Тот же "Казак-2", на него нет нареканий.

- Подписание меморандума с Великобританией по разработке и поставке катеров для ВМС Украины. На определенном этапе стало известно, что со стороны министерства обороны была предложена локализация их производства на Украине. Также какова ситуация с проектом производства турецких корветов класса Ada?

- Сейчас продолжаются переговоры по согласованию тактико-технических характеристиках этих катеров, которые назначения для усиления ВМС. Британская сторона рассматривает все возможные варианты, одновременно мы настаиваем на привлечении украинских специалистов к выполнению этого проекта. Некоторые катера будут изготовлены в Великобритании, а другая часть - на Украине, силами [украинских] предприятий. Чтобы на этих ракетных катерах можно было устанавливать наши крылатые ракеты.

По сотрудничеству с Турцией, то после подписания меморандума работа продолжается. Надеюсь, что это направление будет развиваться и это позволит поднять украинскую судостроительную отрасль с колен. Потому что в планах командования ВМС [Украины] - иметь четыре корвета в составе украинского флота. И если произойдет передача технологий и их производство на украинских верфях, то думаю, что это будет очень хорошо.

- А сможет министерство обороны решить вопрос с недостроенным корветом "Владимир Великий"?

Да, мы сейчас работаем над этим вопросом. Если мы за девять месяцев сдвинулись в вопросе достройки и ввода в строй кораблей, производство которых было заблокировано в течение 2018-2019 годов, то это сложный вопрос также будет решен.

То есть за это время мы успешно решили вопрос относительно среднего разведывательного корабля по проекту "Лагуна". Он сейчас проходит ходовые испытания, экипаж на борту, поэтому после успешных госиспытаний он вступит в строй.

У нас тоже не достроен еще один МБАК "Гюрза" и десантный катер "Кентавр". После их достройки потребность в катерах такого класса будет закрыта и они будут нуждаться только модернизации.

- О противовоздушной обороне. Например, ГККБ "Луч" предлагает целую линейку зенитных ракетных комплексов начиная от ближней и средней дальности действия. Также определенные наработки есть в КБ "Южное". Заинтересованно ли министерство обороны в этих разработках?

- Необходимо понимать, что министерство обороны имеет ограниченный ресурс на закупку образцов и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Если брать рамки бюджета на 2020 и 2021 годы, то, конечно, отдать половину годового бюджета на такие работы из расчета получить первыйой образец через 3-5 лет, не является целесообразным. Иначе мы не закроем другие проблемы, которые есть.

Вместе с тем необходимо вспомнить о другой работе КБ "Южное". А именно о проекте оперативно-тактического комплекса "Сапсан", который сейчас в министерстве обороны очень тщательно изучается. С 2021 года планируется его финансирование, чтобы в ближайшее время мы получили это нужное для ВСУ вооружение.

- Кроме систем противовоздушной обороны, не менее дорогой вопрос - это авиация. Как обстоит дело с заказом на Ан-178, беспилотными системами, например, проектом "Сокол-300", увеличением количества Bayraktar TB2, фронтовой авиацией?

- По проекту Ан-178 есть определенный прогресс, будет принято соответствующее постановление Кабинета министров [Украины], которое позволит подписать договор с ГП "Антонов". Надеемся, что в 2023 году мы получим три самолета Ан-178 в транспортно-десантном варианте. И это будет первый заказ [для "Антонова"] со стороны ВСУ за последние 29 лет.

По тактической авиации, то техническое состояние самолетов, их ресурс, позволяет проводить модернизацию, ремонт и эксплуатировать некоторые образцы до 2035 года. Речь идет о Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Что касается последнего, в 2021 году будет заключен контракт по модернизации МиГ-29 с одной израильской компанией [Elbit Systems] с широким привлечением ряда отечественных компаний.

По беспилотным системам, то сейчас нет дилеммы между "Сокол-300" и Bayraktar TB2. Украинская разработка только недавно была представлена. "Сокол-300" имеет перспективу , но это будет не сегодня или завтра и не в ближайшие 2-3 года. Понимая, как создаются образцы вооружения, как они испытываются, вводятся в эксплуатацию, то для этого комплекса необходимо минимум три года. Для того, чтобы отработать весь комплекс испытаний, включая использование вооружения.

И отдельно следует объяснить, как некая разработка финансируется со стороны государства. Необходимо определить место этой техники или вооружения в боевом порядке. Где она будет использоваться, для чего, каким составом, какие задачи она может выполнить. После этого будет принято решение о целесообразности проведения опытно-конструкторской работы.

Это "правила игры" по которым надо "играть", многие считают это бюрократией. Нет, это система создания и развития вооружения и военной техники. Это то, что, к сожалению, у нас пытались сломать несколько лет назад.

Я считаю, что каждая украинская компания, которая имеет мощный потенциал, наработки, имеет право принять участие в кооперации с иностранной компанией, которая поставляет свою продукцию украинской армии.

- Напоследок. Что Вы видите главным в своей деятельности, как заместитель министра обороны [Украины] по вооружению?

- Нужно создать единые правила игры со стороны министерства обороны, которые будут согласованы другими органами исполнительной власти. Чтобы они были понятны всем участникам оборонно-промышленного комплекса. Они должны быть прозрачными, на конкурсной основе и без монополизма.

А как мы увидели, как только предприятие становится монополистом, оно начинает диктовать свои правила игры. Поэтому министерство обороны должно всегда иметь несколько вариантов для обеспечения вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вооружению Александр Миронюк (с) Defense Express