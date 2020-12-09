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Время электроники

Apple видимо создает 32-ядерные процессоры-убийцы многоядерников Intel и AMD

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Источник изображения: Global Look Press

По данным источника, Apple планирует в 2021 году представить серию новых процессоров для компьютеров Mac, которые должны превзойти по производительности лучшие процессоры Intel.

Напомним, недавно был представлен первый процессор для компьютеров, разработанный Apple. Микросхема Apple M1 нашла применение в ноутбуке MacBook Pro начального уровня, обновленном настольном Mac mini и во всей линейке MacBook Air. Следующая серия процессоров, выпуск которой запланирован на будущий год, будет предназначена для модернизированных моделей MacBook Pro, настольных компьютеров iMac и рабочих станций Mac Pro.

Планы Apple свидетельствует об уверенности компании в том, что она сможет полностью отказаться от использования x86-совместимых процессоров производства Intel в своих компьютерах. Компания заявила, что планирует завершить переход от Intel к собственным процессорам в 2022 году.

Хотя Intel получает менее 10% своей выручки, продавая процессоры Apple, действия Apple могут вызвать значительные изменения в отрасли, которая долгое время зависела от темпов инноваций Intel. Решение отказаться от процессоров Intel не только освобождает Apple от этой зависимости, но и усиливает ее отличие от остального рынка ПК, давая шанс на захват большей доли рынка.

Информаторы сообщили Bloomberg, что Apple разрабатывает процессоры, в которых будет до двадцати ядер. Процессор Apple M1 унаследовал схему, ориентированную на мобильные устройства, с четырьмя высокопроизводительными ядрами и четырьмя ядрами с пониженным энергопотреблением. Как утверждается, процессор для iMac будет располагать шестнадцатью высокопроизводительными ядрами и четырьмя ядрами с пониженным энергопотреблением. Хотя в разработке находится такая модель, в Apple могут сначала выпустить вариант с восемью или двенадцатью высокопроизводительными ядрами — в зависимости от успехов в освоении производства.

Для настольных компьютеров и ноутбуков более высокого класса, выпуск которых запланирован на конец 2021 года, и новой модели Mac Pro, которую планируется выпустить к 2022 году, Apple проектирует микросхему с 32 высокопроизводительными ядрами.

Для сравнения: сейчас в ноутбуках Apple высшего класса используются процессоры Intel с числом ядер до восьми, в iMac Pro — до 18 ядрами, а в самом дорогом варианте Mac Pro можно обнаружить 28 ядер.

Кроме того, специалисты Apple разрабатывают более производительные интегрированные графические процессоры. В M1 встроен GPU с 7 или 8 ядрами. Для будущих ноутбуков высокого класса и настольных компьютеров среднего класса Apple тестирует 16- и 32-ядерные графические подсистемы. В перспективе ожидается появление решений с 64 и 128 графическими ядрами. Они будут в несколько раз производительнее, чем нынешние видеокарты на GPU Nvidia и AMD, которые Apple использует в компьютерах на процессорах Intel.

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Россия
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ИТ
Ядерный щит
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