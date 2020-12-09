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Американские подлодки начнут обнаруживать цели с помощью беспилотников

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Американские подлодки начнут обнаруживать цели с помощью беспилотников
Американские подлодки начнут обнаруживать цели с помощью беспилотников.
Источник изображения: U.S. Navy

Командование кораблестроения и вооружения ВМС США обнародовало запрос на информацию о беспилотных летательных аппаратах, которые можно было бы запускать с подводных лодок. Как пишет Defense News, запрос был опубликован еще в октябре 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Подводные лодки сильно ограничены в обзоре — с помощью перипоскопа из подводного положения дальность обзора невелика. Предполагается, что разведывательные беспилотники позволят решить эту проблему.

Согласно требованиям военных, разведывательные беспилотники должны быть пригодны для запуска с подводной лодки через трубную пусковую установку калибра 76,2 миллиметра, сегодня применяемую для выброса гидроакустических буев, сигнальных ракет или ложных целей.

Разведывательный аппарат должен быть оснащен складным крылом, которое будет раскладываться по запуска. Продолжительность полета электрического аппарата должна быть не меньше одного часа.

Разведывательная система беспилотника должна быть оптико-электронной, способной обнаруживать цели. Аппарат будет передавать данные целеуказания по каналу с использованием 256-битного шифрования. Аппарат должен быть способен выполнять полеты в автономном режиме.

Сегодня ВМС США ограниченно используют беспилотники Blackwing. Эти аппараты запускаются с подводных лодок в подводном положении в специальном контейнере. Всплыв, контейнер выпускает беспилотник, который начинает кружить над заданным районом.

Сам аппарат отвечает лишь за ретрансляцию сигналов. Он также может передавать видеоданные, но о полноценной разведке речи не идет. После запуска Blackwing могут находиться в воздухе до одного часа. По истечении этого времени беспилотники садятся на воду.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Blackwing
Проекты
2020-й год
БПЛА
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