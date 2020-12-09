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Американские военные испытают прототипы беспилотных ведомых в 2021 году

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XQ-58A
XQ-58A.
Источник изображения: Kratos

ВВС США заключили с американскими компаниями Boeing, General Atomics и Kratos контракты на сборку и проведение летных испытаний прототипов беспилотных ведомых Skyborg. Как пишет Flightglobal, по условиям соглашения, все прототипы должны быть собраны до конца мая 2021 года, а их начальные летные испытания должны стартовать не позже июля. Контракты были подписаны в рамках программы Skyborg.

Американские военные объявили тендер Skyborg весной 2020 года. Он предполагает создание относительно дешевых беспилотных ведомых и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Стоимость новых беспилотников не должна превышать 20 миллионов долларов. Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

Компания Kratos занимается созданием беспилотного ведомого на протяжении последних пары лет по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Ее аппарат получил обозначение XQ-58A Valkyrie и уже совершил четыре испытательных полета. Беспилотник используется военными для оценки задач, которые могли бы выполнять беспилотные ведомые, а также для определения технологий, которые позволят создать относительно дешевые аппараты.

Boeing также занимается созданием беспилотного ведомого на протяжении последних нескольких лет. Эта компания разрабатывает аппарат по заказу ВВС Австралии. Проект беспилотника, создаваемого концерном, получил название Loyal Wingman. Выкатка первого такого беспилотника состоялась весной текущего года. Первый полет Loyal Wingman планируется провести до конца 2020 года.

О проекте беспилотного ведомого, разработкой которого занимается компания General Atomics, пока ничего не известно.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Boeing
General Atomics
Kratos Defense
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
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