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Базе ВМФ России в Судане быть

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Источник изображения: vpk-news.ru

Судан одобрил базирование кораблей ВМФ России с ядерной энергоустановкой. Об этом говорится в тексте соглашения, заключенного РФ и Суданом.

Он опубликован на портале правовой информации. «Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности», - говорится в документе.

В соглашении указывается, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда.

Владимир Путин 16 ноября своим указом одобрил создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Судане, который будет способен принимать надводные корабли с ядерными энергетическими установками.

Новый объект, который планируется построить недалеко от Порт-Судана, будет способен вместить до 300 военнослужащих и гражданских лиц и улучшит возможности России действовать в Индийском океане, расширяя её влияние в Африке. Схожий объект ВМФ России уже многие годы существует в сирийском Тартусе.

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