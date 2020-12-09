США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 на учениях

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские военные провели во Флориде учения Emerald Flag, направленные, в частности, на отработку тактики ведения боя против российской техники, сообщил Defence Blog.

Издание продемонстрировало слайд из презентации ВВС США, на котором в качестве атакуемых "вражеских целей" показаны российские системы ПВО С-400, истребители-бомбардировщики Су-34, а также подлодки.

Также авторы статьи сообщают, что американцы использовали в учениях образцы российских танков Т-72.

Отмечается, что для "подготовки к битве 21-го века" США использовали наземное и воздушное оружие, а также задействовали спутниковые и компьютерные технологии.

Российский военный эксперт Константин Сивков в разговоре с изданием "Взгляд" отметил, что показательные учения имеют мало общего с реальными боевыми действиями. Он подчеркнул, что С-400 является самым мощным ракетным комплексом в мире, а Су-34 считается одним из лучших бомбардировщиков.

"Заявления о том, что данную российскую технику легко уничтожить — это чепуха. Но показательнее другое — то, что отработка велась именно по нашим вооружениям. Американцы попросту готовятся к войне с Россией", — заявил он.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, назвал ситуацию "локальным тактическим эпизодом" и выразил мнение, что военные потенциалы России и США равны.