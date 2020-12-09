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«Ростех» запустит массовое производство 5G-оборудования в 2023 году

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«Ростех» намерен запустить массовое производство оборудования для строительства сетей 5G в 2023 году, пишут РИА Новости со ссылкой на главу компании Сергея Чемезова. При этом, госкорпорация не будет ограничиваться «российским» частотным диапазоном 4,4-4,99 ГГц, так как планирует в будущем наладить экспорт оборудования.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в России 5G-сети преимущественно будут работать в диапазоне 4,8-4,9 ГГц и только на отечественном оборудовании.

На данный момент госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве оборудования.

В 2023 мы запустим серийное производство (оборудования для 5G – прим. ред. КД). В производстве мы придерживаемся решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра, однако «Ростех» для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот, — сказал Чемезов.

Также Чемезов заявил, что «Ростех» уже предложил операторам поучаствовать в тестировании и, по его мнению, вряд ли кто-то их них откажется.

Ранее глава «Ростеха» сообщил, что госкорпорация будет привлекать к созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения не только свои профильные холдинговые компании, но и рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения.

Напомним, что согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», 5G связи в 10 городах-миллионниках должно появиться к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 млн человек — к 2024 году.

В ноябре правительство одобрило план «Ростеха» и «Ростелекома» о развитии сети 5G в России и согласилось потратить на это 208 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ИТ
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