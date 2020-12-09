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Техкульт

Китай успешно зажег собственное «искусственное солнце»

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Токамак HL-2M

Китай успешно запустил свое собственное «искусственное солнце» – термоядерный реактор HL-2M. Это большое достижение для государства и для всей сферы атомной энергетики страны.

Токамак HL-2M – крупнейший и наиболее совершенный термоядерный реактор Китая, с которым связывают большие надежды на будущее чистой энергетики. Он использует мощное магнитное поле для получения и удержания горячей плазмы и способен развивать температуры свыше 150 миллионов градусов Цельсия – это в 10 раз превышает температуру солнечного ядра. HL-2M расположен в юго-западной провинции Сычуань, его строительство завершили в конце прошлого года. Прозвище «искусственное солнце» он получил за температуру и мощность, которые может развивать. Китайские ученые планируют использовать токамак в партнерстве со своими коллегами, которые работают над проектом Международного экспериментального термоядерного реактора ITER – крупнейшего в мире реактора такого типа, расположенного во Франции. Завершение его строительства ожидается в 2025 году. Термоядерный синтез считается наиболее перспективным направлением развития энергетики. В ходе синтеза ядра атомов соединяются, выделяя невероятное количество энергии. Этот процесс противоположен ядерному распаду, который используют в атомном оружии и в работе современных АЭС. Термоядерный синтез не выделяет парниковых газов и гораздо менее подвержен риску катастрофических инцидентов. Однако реализация синтеза на практике чрезвычайно сложна и очень дорога – например, совокупная стоимость ITER оценивается в 22,5 миллиарда долларов. Поэтому любой прогресс в этой сфере имеет большое значение для всего человечества.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Франция
Проекты
Ядерный щит
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