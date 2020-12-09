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Техкульт

Китай готовится запустить крупномасштабную систему «модификации погоды»

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Шторм

На минувшей неделе стало известно о планах правительства Китая резко увеличить использование технологий изменения погоды, в частности, засева облаков серебряными микрочастицами.

Технология засева облаков уже несколько десятилетий широко применяется в странах с засушливым климатом, включая Китай. Суть ее состоит в том, что в небе распыляются (обычно с самолета) микрочастицы серебра, которые способствуют конденсации водяных капель и образованию дождевых облаков. Как сообщает CNN, Китай планирует увеличить общую площадь зоны проводимого эксперимента по изменению погоды к 2025 году почти до 16 млн. кв. км, что превышает территорию сопредельной Индии. Это, в свою очередь, может привести к серьезному изменению климата в этом регионе и даже спровоцировать конфликт с соседними государствами. Сильнее всего может пострадать сельское хозяйство Индии, которое зависит от сезонных муссонных дождей. Очевидно, что способность контролировать осадки сравнимо с действием оружия массового поражения (в данном случае климатического). Исследователи из Национального Тайванского университета опасаются, что «отсутствие надлежащей координации деятельности в вопросах воздействия на погоду может привести к обвинениям в «краже дождя» между соседними регионами».

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Оригинал публикации
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Страны
Индия
Китай
Тайвань
Проекты
Изменение климата
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