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Интерфакс-АВН

Марсоходу миссии ExoMars предстоят испытания в Италии перед отправкой на Байконур

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Марсоход ExoMars
Марсоход ExoMars.
Источник изображения: © Aaron Chown/PA via AP

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Аппарат миссии ExoMars-2022 вернется в Италию после испытаний в Каннах, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"После завершения испытаний в Каннах марсоход вернётся в чистовые комнаты компании Thales Alenia Space в Турине (Италия) для проведения дальнейших функциональных испытаний перед отправкой на космодром Байконур", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе сообщили, что европейские и российские специалисты продолжают вести испытания космического аппарата во Франции.

"В специальной чистовой камере компании Thales Alenia Space в Каннах (Франция) совместными усилиями российских и европейских специалистов обеспечена установка марсохода на посадочную платформу, а также проведены электрические испытания, включающие проверку передачи данных и питания между платформой и марсоходом", - сообщили в Роскосмосе.

Аппарат проходил испытания в Италии с апреля по сентябрь 2020 года. Итальянские специалисты, в частности, провели испытания на герметичность, а также проверили готовность аппарата.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022г. в 17:10 МСК с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Красную планету после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте текущего года ЕКА и Роскосмос сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars - совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский Марсоход Rosalind Franklin.

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