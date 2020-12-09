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Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"

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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники".

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Московского института теплотехники", разработчика межконтинентальных баллистических ракет Сергей Пономарев покинул свой пост, новым руководителем предприятия назначен Станислав Суворов, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Новым гендиректором назначен Станислав Суворов", - сообщили в госкорпорации.

В декабре 2019 года Суворов был назначен гендиректором "Корпорации "Стратегические пункты управления". Предприятие разрабатывает командные пункты и пункты управления, наземное оборудование для доставки, установки, обслуживанию, заправки и предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Роскосмос
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1 комментарий
№1
09.12.2020 14:16
Цитата, q
"Новым гендиректором назначен Станислав Суворов", - сообщили в госкорпорации.
Ни хохо себе. Целого генерал-лейтенанта на должность назначили, да еще из академии. К чему бы это?

Цитата, q
До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.
https://ria.ru/20201208/predpriyatie-1588275773.html
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