Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"

№1

Цитата, q

"Новым гендиректором назначен Станислав Суворов", - сообщили в госкорпорации.

Цитата, q

До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.

https://ria.ru/20201208/predpriyatie-1588275773.html

Ни хохо себе. Целого генерал-лейтенанта на должность назначили, да еще из академии. К чему бы это?