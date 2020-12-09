Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Московского института теплотехники", разработчика межконтинентальных баллистических ракет Сергей Пономарев покинул свой пост, новым руководителем предприятия назначен Станислав Суворов, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.
"Новым гендиректором назначен Станислав Суворов", - сообщили в госкорпорации.
В декабре 2019 года Суворов был назначен гендиректором "Корпорации "Стратегические пункты управления". Предприятие разрабатывает командные пункты и пункты управления, наземное оборудование для доставки, установки, обслуживанию, заправки и предстартовой подготовки ракет на пусковых объектах.