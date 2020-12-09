Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»

В транспортной полиции Ростовской области считают, что совершить кражу 39 радиоблоков из «самолета Судного дня» Ил-80 могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени (ТАНТК) и Г.М. Бериева. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, который знаком с ситуацией, во вторник, 8 декабря.

По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

По словам источника телеканала, в одиночку совершить такое преступление невозможно. Для исполнения кражи устройств потребовалось бы минимум несколько человек. Собеседник РЕН ТВ считает, что они могли использовать автомобиль, чтобы вывезти устройства.

Проникнуть на территорию аэродрома Таганрог-Южный, относящегося к ТАНТК, и покинуть ее, не вызывая подозрений, мог один из работников предприятия — человек, у которого хотя бы есть пропуск на стоянку самолета.

«Объем похищенных деталей и аппаратуры достаточно большой. Они должны были каким-нибудь образом еще вывезти их с территории аэродрома», — добавил собеседник телеканала.

Ранее во вторник один из сотрудников ТАНТК заявил РЕН ТВ, что за несколько дней до кражи на территории аэродрома, где находился Ил-80, один из авиатехников видел подозрительного незнакомого мужчину. Он вызвал охранника. В беседе неизвестный пояснил, что он работает радистом и пришел к самолетам с разрешения начальника.

По словам сотрудника ТАНТК, сейчас выясняется, кем на самом деле был мужчина.

Ил-80 доставили в Таганрог для очередной плановой модернизации и продления ресурса. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается точное количество похищенного с лайнера оборудования.

Накануне стало известно, что с борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке воздушного судна все бортовые приборы были на месте.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти борты должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например, ядерной войны и стать командным центром Вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в этой стране осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в СССР стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина.