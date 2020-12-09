Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта ВМФ

Россия и Судан подписали 8 декабря соглашение о создании пункта Военно-морского флота России.

«Настоящее соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерение прекратить его действие», — цитирует «РИА Новости» данный документ

В ноябре президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

По данному договору Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой, пишет «Газета.ру».

В сентябре стало известно о модернизации военно-морской базы в Балтийске. После окончания работ на главном пункте базирования Балтфлота смогут размещаться крупные корабли, в том числе носители крылатых ракет: корветы, фрегаты, эсминцы и др.