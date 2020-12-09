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Известия.ru

Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили «Известиям» источники в Минобороны, знакомые с ситуацией.

Маршалу авиации было 78 лет.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, в 1969 году — Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (ныне — Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 1984 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне — Вооруженных сил России).

С 1959 года служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. В 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на различных управляющих должностях, в том числе командиром 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), который базировался на аэродроме Финов в тогдашней ГДР.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В том же году Шапошникову присвоили звание маршала авиации.

С 14 февраля 1992 года был назначен главнокомандующий Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ).

В июне 1993 года был назначен секретарем Совета безопасности России. Также занимал должность представителя тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники «Росвооружение». В 1995-м возглавил «Аэрофлот», а с марта 1997-го стал помощником президента Российской Федерации по вопросам развития авиации и космонавтики.

В начале 2000-х работал советником генерального директора ОАО «Компания «Сухой», затем стал членом совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Входил в состав советов директоров ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» и ОАО «Авиакор» (Самара).

Шапошников награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды и семью медалями.

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Страны
Германия
Россия
Компании
Авиакор
ГСС
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
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1 комментарий
№1
09.12.2020 09:16
Один из тех, кто способствовал развалу СССР, ПРЕДАТЕЛЬ.
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Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников