Источник: генерал Суворов возглавил предприятие-изготовитель ракеты "Ярс"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сменился генеральный директор "Московского института теплотехники" - предприятия "Роскосмоса", которое разработало и производит твердотопливные баллистические ракеты "Ярс" и "Булава", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Сергей Пономарев покинул пост гендиректора корпорации. Совет директоров назначил нового гендиректора - Станислава Суворова", - рассказал собеседник.

Другой источник сообщил РИА Новости, что окончательно в должности Суворов должен быть утвержден набсоветом госкорпорации "Роскосмос" в конце декабря.

До этого Суворов занимал пост генерального директора корпорации "Стратегические пункты управления", которая также входит в госкорпорацию "Роскосмос". До прихода в контур госкорпорации, Суворов руководил работой Военно-космической академии имени Можайского. Имеет звание генерал-лейтенанта.

Московский институт теплотехники разрабатывает и производит межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, составляющие основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".