Российский Север прикрывает «Маршал Устинов»

Истребитель авианосцев - ракетный крейсер «Маршал Устинов» (проекта 1164 «Атлант») Северного флота вышел из Североморска в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки.

«Выход корабля продлится несколько дней. В море экипаж крейсера отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений», - сообщила пресс-служба флота.

«Одной из задач выхода крейсера в Баренцево море является отработка взаимодействия с другими кораблями Северного флота», - добавили в военном ведомстве.

Ранее «Маршал Устинов» в течение нескольких дней выполнял задачи по поиску подводной лодки условного противника в заданном районе Баренцева моря во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.