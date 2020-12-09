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Российский Север прикрывает «Маршал Устинов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребитель авианосцев - ракетный крейсер «Маршал Устинов» (проекта 1164 «Атлант») Северного флота вышел из Североморска в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки.

«Выход корабля продлится несколько дней. В море экипаж крейсера отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений», - сообщила пресс-служба флота.

«Одной из задач выхода крейсера в Баренцево море является отработка взаимодействия с другими кораблями Северного флота», - добавили в военном ведомстве.

Ранее «Маршал Устинов» в течение нескольких дней выполнял задачи по поиску подводной лодки условного противника в заданном районе Баренцева моря во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

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Страны
Россия
Проекты
1164 Атлант
Авианосец
Военные учения
СФ
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