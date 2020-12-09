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NASA обозначило задачи, которые будут стоять перед будущими астронавтами на Луне

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NASA обозначило задачи, которые будут стоять перед будущими астронавтами на Луне
NASA обозначило задачи, которые будут стоять перед будущими астронавтами на Луне.
Источник изображения: Getty images

Американское космическое агентство опубликовало отчет о научных целях астронавтов корабля «Орион», который должны запустить к Луне в 2024 году.

Полный 188-страничный текст NASA можно прочитать на сайте агентства. Проект «Артемида III» (Artemis III) запланирован на 2024 год. На спутник Земли отправится корабль «Орион» на ракете-носителе Space Launch System. Это будет первая высадка людей на Луну с 1972 года, тогда же на нее впервые прибудет женщина-астронавт.

Перед ключевой миссией планируют еще две — «Артемида I», которую хотят провести до конца следующего года (она будет включать испытание системы космического запуска и беспилотного корабля «Орион»), и «Артемида II», которая должна состояться в 2023 году. Это будет пилотируемый испытательный полет на орбиту спутника без высадки на него.

Время пребывания астронавтов на Луне определено максимум шестью днями, и каждая секунда нахождения там будет тщательно спланирована, поэтому NASA уже сегодня готовится к выполнению задач, которые встанут перед космонавтами. Все они будут посвящены научным целям.

Так, одна из главных задач — доставка на Землю лунного грунта в общей сложности весом 85 килограммов, что примерно на 21 килограмм больше, чем суммарный вес, привезенный знаменитыми «Аполлонами» с 1969 по 1972 год. При этом астронавты будут собирать образцы реголита не только с поверхности Луны, но и под ней. 

В эти задачи также войдут эксперименты и исследования, связанные с полевой геологией.

Важным моментом станет установление видеосвязи в реальном времени с группой поддержки на Земле. Итоговая цель NASA — создание базового лагеря на Луне до 2030 года. Однако этот амбициозный план потребует огромного финансирования и одобрения со стороны избранного президента и конгресса.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
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Луна
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