NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между Россией и НАТО

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американский журнал The National Interest заявил, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между военными.

Издание подчеркнуло, что сейчас для обеих сторон актуальны вопросы укрепления каналов связи и стабилизации в сфере безопасности, так как, по сути, войны не хочет ни альянс, ни Россия.

Авторы статьи указали на существование экспертной группы, которая в последние четыре месяца усиленно работает над предотвращением возможного конфликта. Представители России, НАТО и ЕС, отмечается в материале, обсуждают практические меры, способствующие позитивному развитию "сложных и неспокойных" отношений. В частности, специалисты акцентировали внимание на необходимости усилить контакты между политиками и военными, разработать правила взаимодействия в открытом море и воздушном пространстве, а также укрепить доверие для безопасного взаимодействия в регионе Балтики.

Кроме того, эксперты утверждают, что связанные с конфликтом риски возможно нивелировать за счет усиления прозрачности в таких направлениях, как, например, разработка новых видов вооружений и организация военных учений.

Отмечается, что сейчас к конфронтации может привести только случайность, и как Россия, так и НАТО заинтересованы в предотвращении подобных инцидентов. Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день полная "перезагрузка" отношений сторон невозможна, но атмосфера дискуссии постепенно движется в позитивную плоскость.

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