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Дума (Болгария): а как же наши интересы?

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Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки "Турецкого потока"
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки "Турецкого потока".
Источник изображения: © TurkStream

Шпионские скандалы, базы НАТО, задержка строительства «Турецкого потока» — все эти составляющие стали причиной обострения российско-болгарских отношений. В Софии не понимают, что в клубке иностранных интересов нельзя угождать Западу, выступая против России. Важен и болгарские интерес, напоминает автор.

Мало нам пандемии, мало нам Северной Македонии - теперь мы решили поругаться с Россией и с ее стороны посыпались обвинения. После того, как мы выслали российского дипломата "из-за шпионажа", нашего человека тоже выслали.

Путин заявил, что Болгария намеренно тормозит "Турецкий поток", на что Борисов ответил - да нет, наоборот, мы строим по 5 км в день, пусть Путин сам приедет и посмотрит, милости просим, просто россияне недовольны тем, что мы - лояльный член НАТО, стремящийся к диверсификации (читай: к поставкам из США).

В это же время на встрече по Черноморскому региону официальный представитель российского МИД [Мария] Захарова решила заговорить о том, что НАТО разворачивает наступательные вооружения в Болгарии и Румынии и хочет занять все Черное море вплоть до границ России. Наш МИД ответил - ничего подобного, объекты оборонительные, и мы не хотим ни на кого нападать, но мы - член НАТО.

Словом, давно известная история повторяется. Кто-нибудь сомневается, что НАТО осознанно расширяется на восток и что его цель - Россия? Что из-за нашего подхалимства американцы обосновались в Болгарии и только у нас бесплатно пользуются своими базами? Ничего нового. Только Путин обвинил нас в задержке [строительства газопровода]… после встречи с президентом Сербии Вучичем. Если Болгария не хочет [сотрудничать по "Турецкому потоку"], другие захотят (читай: Сербия).

Все это только подтверждает, что великие силы и наши соседи в очередной раз стремятся удовлетворить свои интересы на Балканах. Это продолжается уже более двух веков, и всегда за счет Болгарии. Однако одни нам помогали, а другие только отбирали. Даже министр иностранных дел Болгарии Захариева в этот раз признала: "Не только у России есть геополитические интересы на Балканах". И у других они есть. "ЕС ведет себя неопределенно в отношении Северной Македонии, а международные отношения не терпят вакуума". Должно ли это значить, что кто-то будет на нас давить?

Одного не понимают представители власти - в клубке иностранных интересов нельзя угождать Западу, выступая против России. Важен наш интерес, иначе мы снова все испортим.


Велиана Христова

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Болгария
Македония
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Сербия
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Турция
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
09.12.2020 05:02
Цитата, q
Важен наш интерес, иначе мы снова все испортим.

Даже до болгар, не отличающихся избытком лояльности к Росиии, дошло.
До Псанду и до Бзделенского - Увы.
+1
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