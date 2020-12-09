Дума (Болгария): а как же наши интересы?

Шпионские скандалы, базы НАТО, задержка строительства «Турецкого потока» — все эти составляющие стали причиной обострения российско-болгарских отношений. В Софии не понимают, что в клубке иностранных интересов нельзя угождать Западу, выступая против России. Важен и болгарские интерес, напоминает автор.

Мало нам пандемии, мало нам Северной Македонии - теперь мы решили поругаться с Россией и с ее стороны посыпались обвинения. После того, как мы выслали российского дипломата "из-за шпионажа", нашего человека тоже выслали.

Путин заявил, что Болгария намеренно тормозит "Турецкий поток", на что Борисов ответил - да нет, наоборот, мы строим по 5 км в день, пусть Путин сам приедет и посмотрит, милости просим, просто россияне недовольны тем, что мы - лояльный член НАТО, стремящийся к диверсификации (читай: к поставкам из США).

В это же время на встрече по Черноморскому региону официальный представитель российского МИД [Мария] Захарова решила заговорить о том, что НАТО разворачивает наступательные вооружения в Болгарии и Румынии и хочет занять все Черное море вплоть до границ России. Наш МИД ответил - ничего подобного, объекты оборонительные, и мы не хотим ни на кого нападать, но мы - член НАТО.

Словом, давно известная история повторяется. Кто-нибудь сомневается, что НАТО осознанно расширяется на восток и что его цель - Россия? Что из-за нашего подхалимства американцы обосновались в Болгарии и только у нас бесплатно пользуются своими базами? Ничего нового. Только Путин обвинил нас в задержке [строительства газопровода]… после встречи с президентом Сербии Вучичем. Если Болгария не хочет [сотрудничать по "Турецкому потоку"], другие захотят (читай: Сербия).

Все это только подтверждает, что великие силы и наши соседи в очередной раз стремятся удовлетворить свои интересы на Балканах. Это продолжается уже более двух веков, и всегда за счет Болгарии. Однако одни нам помогали, а другие только отбирали. Даже министр иностранных дел Болгарии Захариева в этот раз признала: "Не только у России есть геополитические интересы на Балканах". И у других они есть. "ЕС ведет себя неопределенно в отношении Северной Македонии, а международные отношения не терпят вакуума". Должно ли это значить, что кто-то будет на нас давить?

Одного не понимают представители власти - в клубке иностранных интересов нельзя угождать Западу, выступая против России. Важен наш интерес, иначе мы снова все испортим.

Велиана Христова