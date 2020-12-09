Турецкая компания создала роевые технологии для беспилотных летательных аппаратов

Как сообщил американский веб-ресурс С4ISRNET в материале Burak Ege Bekdil "Turkish firm develops AI-powered software for drone swarms" (Бурак Эге Бекдиль "Турецкая фирма разрабатывает программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для роя дронов"), частная турецкая компания MilSOFT заявила, что разработала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для роя беспилотных летательных аппаратов.

Демонстрация светового шоу роя малых беспилотных летательных аппаратов Intel Shooting Star (с) Joey Swafford / ВВС США

Согласно релизу компании MilSOFT от 19 ноября 2020 года, разработанное в результате четырех лет исследований программное обеспечение может быть использовано применительно к беспилотникам как самолетного типа, так и в вертолетного типа.

Должностное лицо, представляющее в правительстве аэрокосмическую отрасль, заявило, что беспилотные летательные аппараты роевого применения в силу их низкой стоимости аппаратной части комплекса и технологии малозаметности будут использованы в перспективной концепции беспилотного воздушного боя, разрабатываемой Турцией.

"Эти беспилотники могут стать идеальным оружием в асимметричной войне. Они обладают высокой скоростью полета, недороги и просты в эксплуатации", - утверждает куратор аэрокосмической промышленности в правительстве страны. - "Самое главное, они предназначены для минимизации людских потерь в асимметричной войне".

Турецкие военные используют большой парк беспилотной авиационной техники -разведывательных и ударных аппаратов - в основном для борьбы с курдскими боевиками в юго-восточных провинциях Турции, а также для трансграничных операций в северной Сирии и Ираке. Турецкие беспилотники также использовались в гражданской войне в Ливии и, совсем недавно, в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Многие страны еще не подступались к использованию методов роевого интеллекта для управления группами беспилотных летательных аппаратов в имитируемой контролируемой среде. Турция входит в число тех, кто обладает технологией и возможностью испытать ее в реальных условиях применения в ходе военных действий.

Главное закупочный орган Турции - Управление оборонной промышленности (SSB) - дало старт программе разработки и демонстрации технологий управления роем беспилотных летательных аппаратов с целью разработки алгоритмов и программного обеспечения для использования в беспилотных платформах с возможностью роевого применения. Программа также предполагает вовлечение в нее частных предприятий, представляющих микро-, малый и средний бизнес.

Компания MilSOFT специализируется на разработке программного обеспечения с 1998 года и является одним из участников государственной программы. Она предлагает турецким военным продукты для решения таких задач, как автоматическое распознавание обнаруженных движущихся целей с использованием искусственного интеллекта и методов машинного обучения с алгоритмами обработки изображений.

Компания заявила, что интеграция ее продуктов, связанных с интеллектуализацией программного обеспечения беспилотных летательных аппаратов и оценкой изображений, позволит повысить возможности роевого применения дронов, в том числе по ведению воздушной разведки, обнаружению и распознаванию целей, участию в поисково-спасательных операциях, а также слежению за наземными транспортными средствами.

Программное решение MilSOFT позволит запускать рои беспилотников с воздушных, наземных и морских платформ, а полученные ими изображения будут передаваться в централизованную систему управления. Одновременно рои дронов будут передавать изображения между различными воинскими формированиями как ретрансляторы.

Технология искусственного интеллекта может помочь выявить те элементы, которые неуловимы для человеческого глаза, и обеспечить массированное применение авиационных средств поражения, носителями которых являются задействованные беспилотные летательные аппараты.

Как ожидается, программное обеспечение MilSOFT на основе искусственного интеллекта также позволит роям беспилотников выполнять лобовые атаки по команде с вертолетов и обеспечивать действия иных платформ своих войск (сил). Сообщается, что беспилотные летательные аппараты смогут действовать автономно от начала до конца полетного задания; их можно будет отслеживать и управлять ими в режиме времени, близком к реальному, с помощью интеллектуализированных приложений.

Продолжительность полета беспилотников превышает 30 минут, их грузоподъемность составляет 1 килограмм (2,2 фунта). Они оборудованы шасси, которые позволят им совершать посадку на неровный грунт.

В настоящее время рой беспилотников, используемых в боевой обстановке, состоит из пяти аппаратов; в контролируемой среде их численность может достигать 25. При этом MilSOFT стремится создать рой беспилотников из 50 аппаратов, одновременно находящихся в воздухе.

Связь между дронами также обеспечивается технологией собственной разработки MilSOFT. Аппараты могут общаться друг с другом на расстоянии до 500 метров. Разработано сетевое решение для передачи данных в радиусе до 10 километров.

MilSOFT планирует интегрировать свои технологии для подводных и надводных платформ, а также для наземных безэкипажных средств.