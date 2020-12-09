Участвовали только танки: СМИ сообщили об учениях США с техникой РФ

ВВС США «уничтожили» российские системы «С-400» и танки «Т-72»

Американские военные сообщили об отработке уничтожения российской военной техники, которую на самом деле не использовали в учениях, сообщают американские СМИ. По данным журналистов, у Соединенных Штатов нет обозначенных единиц техники, в частности ЗРС С-400 и истребителей Су-34. Ранее стало известно о намерении американской стороны приобрести у России оружие для использования его в качестве целей для обучения военных.

Американские военно-воздушные силы на базе Энглин во Флориде провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отработали, среди прочего, «уничтожение» российской военной техники, пишет Defence Blog.

Как утверждает издание, на одном из слайдов презентации ВВС Соединенных Штатов, на котором демонстрировались «усилия на будущих полях сражений», в качестве «потенциальных целей для авиаударов» показали российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и подлодки.

При этом, согласно информации Defence Blog, непосредственно в Emerald Flag были задействованы только танки Т-72.

Указанный С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО и США - SA-21 Growler, индекс УВ ПВО - 40Р6) - это российская ЗРС средней и большой дальности. Эта система рассчитана на использование ночью или днем, при радиоэлектронной борьбе и в различных климатических зонах. Главным образом оружие предназначено для борьбы с ракетами разных классов и самолетами противника. ЗРК может уничтожать быстролетящие цели на расстоянии 400 км, высоте от 5 м, летящие со скоростью 4,8 км/с.

Именно этот комплекс стал камнем преткновения в отношениях США с Турцией, поскольку Анкара стала первой страной Североатлантического альянса, которая закупила эту технику у России.

Другое обозначенное в публикации оружие - истребитель-бомбардировщик Су-34 - способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Данное воздушное судно использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Су-34 может преодолевать расстояния в 4 тыс. км, его максимальная скорость составляет 1,9 тыс. км/час, а боевая нагрузка - до 8 т.

Американская сторона нередко использует российскую военную технику в качестве условного противника в ходе обучения своих военных. В начале декабря появилась информация о заинтересованности Пентагона в возможности приобрести российские вертолеты Ми-24 или Ми-17, а также самолет Ан-2. Они могут быть куплены, чтобы инструкторы в Соединенных Штатах имели возможность ознакомиться с ними, следовало из уведомления к потенциальному контракту, текст которого приводил RT.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. - «Газета.Ru»)», - говорится в документе.

Ан-2, также известный как «кукурузник», производился в СССР. Единичные самолеты до сих пор используются российскими ВКС. На сегодняшний день их мелкими партиями производят в Китае.

Ми-24 (по кодификации НАТО - Hind, с англ. «лань»; также имеет прозвище «Крокодил») - это семейство многоцелевых ударных вертолетов советского и российского производства. Базовая модификация «Крокодилов» стала одной из первых в мире среди специализированных боевых вертолетов. Эта техника используется для оказания огневой поддержки войскам на поле боя, а также высадки тактических десантов. Вертолет может также выполнять транспортные функции.

Техника создавалась в конце 1960-х годов в опытном конструкторском бюро Московского вертолетного завода (ныне - АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» в составе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») под индексом В-24.

Руководили разработкой генеральные конструкторы Михаил Миль и Марат Тищенко, а также главный конструктор Вячеслав Кузнецов.

Также упомянутый в документе Ми-17 - это средний многоцелевой вертолет, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок.

При помощи его можно выполнять широкий комплекс задач в любых регионах планеты. Его кодовое наименование НАТО - Hip-H.

Кристина Сизова