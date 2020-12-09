Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с послом Сербии Мирославом Лазанским

ЦАМТО, 8 декабря. В Москве прошла встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в РФ Мирославом Лазанским.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказанную российским военным ведомством помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков типа Т-72 в ноябре 2020 года.

Генерал-полковник Александр Фомин и Мирослав Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, а также наметили пути их активизации.

Кроме того, сторонами был особо подчеркнут настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.