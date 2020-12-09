Войти
ЦАМТО

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с послом Сербии Мирославом Лазанским

654
0
0
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦАМТО, 8 декабря. В Москве прошла встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в РФ Мирославом Лазанским.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказанную российским военным ведомством помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков типа Т-72 в ноябре 2020 года.

Генерал-полковник Александр Фомин и Мирослав Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, а также наметили пути их активизации.

Кроме того, сторонами был особо подчеркнут настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.11.2020
Сербия получила из России первые модернизированные танки Т-72МС
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников