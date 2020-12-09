Войти
ЦАМТО

Insitu поставит дополнительные БЛА "СканИгл" Афганистану

462
0
0
Беспилотник ScanEagle
Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 8 декабря. Минобороны США объявило о подписании командованием ВМС США с компанией Insitu (подразделение Boeing) контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" дополнительных БЛА "СканИгл" для ВС Афганистана.

Стоимость соглашения составляет 9,769 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 15 БЛА "СканИгл", 9 полезных нагрузок, трех комплектов запасных частей, которые необходимы Афганской национальной армии для сбора информации, наблюдения и разведки.

Работы будут выполнятся на предприятии в Бингене (шт.Вашингтон) и, как планируется, будут завершены в июле 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на поставку БЛА "СканИгл" для Вооруженных сил Афганистана был подписан с Insitu 25 ноября 2015 года. Соглашение стоимостью 70,9 млн. долл. предусматривало поставку 8 комплектов "СканИгл", включая 65 БЛА. Впоследствии с Insitu были подписаны дополнительные контракты на поставку БЛА, проведение обслуживания оборудования и обучение личного состава.

В состав одного комплекса обычно входят до 12 БЛА, пусковые установки и система посадки "Скайхук". Длина БЛА "СканИгл" – 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, вес – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость полета – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.

До настоящего времени БЛА "СканИгл", помимо ВС США, получили и заказали многие страны мира, включая Афганистан, Австралию, Великобританию, Вьетнам, Индонезию, Италию, Испанию, Камерун, Канаду, Колумбию, Кению, Ливан, Литву, Нидерланды, Малайзию, Пакистан, Польшу, Румынию, Сингапур, Тунис, Филиппины, Чехию, Йемен, Японию, а также ряд неизвестных покупателей (системы поставлялись с условием выполнения задач под управлением специалистов подрядчика).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Великобритания
Вьетнам
Индонезия
Испания
Италия
Йемен
Камерун
Канада
Кения
Колумбия
Ливан
Литва
Малайзия
Нидерланды
Пакистан
Польша
Румыния
Сингапуp
США
Тунис
Филиппины
Чехия
Япония
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.07.2018
Компания Insitu поставит БЛА "СканИгл" Вооруженным силам Ливана
02.04.2018
Компания Insitu поставит дополнительные БЛА "СканИгл" ВС Афганистана
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников