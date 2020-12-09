Insitu поставит дополнительные БЛА "СканИгл" Афганистану

ЦАМТО, 8 декабря. Минобороны США объявило о подписании командованием ВМС США с компанией Insitu (подразделение Boeing) контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" дополнительных БЛА "СканИгл" для ВС Афганистана.

Стоимость соглашения составляет 9,769 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 15 БЛА "СканИгл", 9 полезных нагрузок, трех комплектов запасных частей, которые необходимы Афганской национальной армии для сбора информации, наблюдения и разведки.

Работы будут выполнятся на предприятии в Бингене (шт.Вашингтон) и, как планируется, будут завершены в июле 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на поставку БЛА "СканИгл" для Вооруженных сил Афганистана был подписан с Insitu 25 ноября 2015 года. Соглашение стоимостью 70,9 млн. долл. предусматривало поставку 8 комплектов "СканИгл", включая 65 БЛА. Впоследствии с Insitu были подписаны дополнительные контракты на поставку БЛА, проведение обслуживания оборудования и обучение личного состава.

В состав одного комплекса обычно входят до 12 БЛА, пусковые установки и система посадки "Скайхук". Длина БЛА "СканИгл" – 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, вес – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость полета – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.

До настоящего времени БЛА "СканИгл", помимо ВС США, получили и заказали многие страны мира, включая Афганистан, Австралию, Великобританию, Вьетнам, Индонезию, Италию, Испанию, Камерун, Канаду, Колумбию, Кению, Ливан, Литву, Нидерланды, Малайзию, Пакистан, Польшу, Румынию, Сингапур, Тунис, Филиппины, Чехию, Йемен, Японию, а также ряд неизвестных покупателей (системы поставлялись с условием выполнения задач под управлением специалистов подрядчика).