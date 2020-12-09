На Украине не смогли создать шасси для ракетного комплекса "Нептун"

Украинские военные решили заменить автомобиль КрАЗ-7634НЕ, применяемый в ракетном комплексе "Нептун", на Tatra Т815-7Т3RC1.

Об этом в конце минувшего месяца заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. По данным портала Defence Express, основной причиной такого решения является то, что кременчугский завод "стоит на коленях", то есть проходит процедуру банкротства, и его будущее в настоящее время еще не определенно.

В то же время российские эксперты считают, что созданное еще шесть лет назад кразовское четырехосное полноприводное шасси до сих пор не удалось довести до ума, в частности по характеристикам надежности.

Источники на Украине неоднократно отмечали, что он часто "сыплется" в ходе эксплуатации. В пример приводят случай, произошедший на учениях сил противовоздушной обороны, с образцом, на который смонтировали радиолокационную станцию Аmber-1800. Машина сломалась после марша протяженностью всего в 200 км, ее пришлось тянуть на буксире.

Известно, что в этом шасси применялось большое количество импортных комплектующих, в частности российские двигатели, которые так и не удалось заменить.

Недавно стало известно, что на Украине испытана новая версия реактивной системы залпового огня "Ураган", главным изменением в которой является внедрение чешского шасси.

Алексей Брусилов