Войти
Военно-промышленный курьер

Авианосец «Принц Уэльский» чуть не пошел ко дну

461
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов получил повреждения из-за попадания воды в машинное отделение.

Как сообщает британская The Sun, авианосец HMS Prince of Wales должен был отправиться в США для проведения учений с участием истребителей-бомбардировщиков пятого поколения самолетов F-35. Корабль пострадал из-за аварии системы пожаротушения. Тонны морской воды попали в машинное отделение и затопили систему энергообеспечения.

«Потребуются месяцы, чтобы восстановить повреждения. Расходы на восстановление и ремонт будут исчисляться миллионами фунтов стерлингов», - сообщил источник газеты.

Теперь судно останется в порту Портсмута на ремонт, который займет несколько месяцев. Из-за этого пришлось отложить готовящиеся длительное время совместные с США испытания истребителей F-35B Lightning II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
16.10.2019
Британские "Молнии" на Queen Elizabeth
31.08.2018
F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов
15.03.2016
Постройка британского авианосца Queen Elizabeth близится к завершению
19.08.2015
Строевая молния
17.12.2014
Тренажеры: один раз – еще не ас
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников