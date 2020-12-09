Авианосец «Принц Уэльский» чуть не пошел ко дну

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов получил повреждения из-за попадания воды в машинное отделение.

Как сообщает британская The Sun, авианосец HMS Prince of Wales должен был отправиться в США для проведения учений с участием истребителей-бомбардировщиков пятого поколения самолетов F-35. Корабль пострадал из-за аварии системы пожаротушения. Тонны морской воды попали в машинное отделение и затопили систему энергообеспечения.

«Потребуются месяцы, чтобы восстановить повреждения. Расходы на восстановление и ремонт будут исчисляться миллионами фунтов стерлингов», - сообщил источник газеты.

Теперь судно останется в порту Портсмута на ремонт, который займет несколько месяцев. Из-за этого пришлось отложить готовящиеся длительное время совместные с США испытания истребителей F-35B Lightning II.