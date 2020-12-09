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Военно-промышленный курьер

США не экономят на новом вооружении Грузии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон в рамках грузино-американского сотрудничества в военной сфере передал Тбилиси комплекты интегрированной лазерной системы поражения. Они будут использоваться для улучшения боевой подготовки Сил обороны Грузии, сообщает пресс-служба посольства США в Грузии.

«В рамках решительной поддержки военного партнерства между США и Грузией Грузия получила многоразовую интегрированную систему лазерного воздействия (MILES), которая будет передана Объединенному центру подготовки и оценки НАТО - Грузия. Эта система будет использоваться для улучшения реалистичной боевой подготовки Сил обороны Грузии», - говорится в сообщении.

Программа стоимостью $ 4,3 млн включает полный комплект обучения, оснащение и административные расходы.

В сообщении отмечается, что комплект MILES привезли в Грузию 7 декабря. Его установят в совместном военном учебном центре НАТО-Грузия.

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Страны
Грузия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
09.12.2020 04:54
У меня верное де жа вю?
0
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